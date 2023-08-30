على مدار الأسابيع الماضية، ازدادت التحذيرات داخل المؤسسات الإسرائيلية من اندلاع مواجهة بين تل أبيب وحزب الله خاصة وأن جيش الاحتلال يعاني من أزمات خلال الآونة الأخيرة أبرزها اضرابات بعض الجنود والطيارين علي خلفية إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية الذي يحد من صلاحيات إشراف القضاء علي حكومة نتنياهو.

مخاوف إسرائيلية من اندلاع مواجهة مع حزب الله

وحذر مسؤولون عسكريون وأمنيون إسرائيليون، الثلاثاء، من مواجهة عسكرية شرسة مع "حزب الله"‎ اللبناني.



وقال المسؤولون إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، يحاول، منذ وقت طويل، خلق احتكاك على الحدود بين إسرائيل ولبنان.



وبحسب موقع "واللا" العبري، قال مسؤولون إن ذلك يتم من خلال تشغيل الطائرات دون طيار "الطائرات المسيرة"، وإلحاق الضرر بالسياج الحدودي، وتعطيل الأنشطة الهندسية للجيش الإسرائيلي.



وأكدوا أن محاولات سرقة الكاميرات والمعدات التكنولوجية للجيش من خلال دوريات يقوم بها مسلحون من "قوة الرضوان" على بعد أمتار قليلة من السياج الحدودي.

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إفساد محاولات حسن نصر الله لجر إسرائيل إلى مواجهة عسكرية

ووفقًا لمصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي، فإنه تم إعطاء أوامر وتعليمات عسكرية مُشددة لجنود الجيش الإسرائيلي بعدم إطلاق النار، وذلك لإفشال محاولات نصر الله التي تهدف إلى إشعال المنطقة.



ونقل الموقع، عن مصدر عسكري رفيع المستوى في الجيش الإسرائيلي، قوله، إنه في أعقاب حدوث عدة حوادث على الحدود الشمالية أصدر قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اللواء أوري غوردين، تعليماته حول عملية البدء بفتح إطلاق النار ضد المشتبه بهم والذين يحاولون تخريب السياج أو الحاجز أو محاولة عبوره.



وبين جوردين أن "عناصر من جنود الجيش الإسرائيلي سيقومون بتنفيذ إجراء عمليات اعتقال مشبوهة، وذلك بهدف ردع عناصر حزب الله، وإذا لم يتم ردعهم، سيسمح لهم بإطلاق النار عليهم ليس بهدف قتلهم وإنما من أجل القيام بضربهم من جهة الركبة إلى الأسفل".



وأضاف المصدر العسكري الإسرائيلي: إنه "على خلفية التوترات الأمنية التي نشأت على الحدود الشمالية، والاحتكاكات المتزايدة التي يقوم بها عناصر من حزب الله، قد يقوم جنود الجيش الإسرائيلي بإيذاء عناصر حزب الله، ومن المحتمل جدًا أن يُقتل أحدهم".



وتابع: هذا سيسبب توترًا متزايدًا على الحدود ينتهي بمواجهة عسكرية شرسة بين الطرفين الجيش الإسرائيلي وحزب الله".