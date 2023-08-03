حزب الله يتنصل من أحداث مخيم عين الحلوة: لا علاقة لنا بها

ناشد أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، جميع الأطراف المعنية بوقف الاقتتال في مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني في لبنان.

وقال حسن نصر الله: "هناك وسائل إعلامية لبنانية تصر زورا على اتهام "حزب الله" بالوقوف وراء أحداث مخيم عين الحلوة".

وقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة

وأضاف: "أناشد جميع الأطراف المعنيين بوقف الاقتتال في مخيم عين الحلوة".

وتابع أمين عام "حزب الله": "لا علاقة لنا، من قريب ولا من بعيد، بأحداث عين الحلوة، ونعمل مع كل المرجعيات لوقف هذا الاقتتال".

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وشهد مخيم "عين الحلوة" اشتباكات مسلحة خلال الفترة الأخيرة بين عناصر حركة "فتح" وتنظيم "جند الشام"، حيث أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ونزوح عدد ملحوظ من سكان المخيم.

اشتباكات مخيم عين الحلوة اللبناني

يشار إلى أن اشتباكات عنيفة كانت اندلعت مساء السبت الماضي، في عين الحلوة، أحد أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأكثرها كثافة سكانية، بين عناصر من "حركة فتح ومتطرفين اخرين.

وقد أسفرت بداية عن مقتل عنصر من المجموعات المتطرفة، قبل أن يقتل قيادي في "حركة فتح" و4 من رفاقه، الأحد، في كمين محكم.

كما تم التوصل لاتفاق هدنة في المخيم، إلا أنها لم تدم طويلا.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لدى الأمم المتحدة، يقطنون في مخيم عين الحلوة، انضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا.

ويعرف عن المخيم إيواؤه "مجموعات متطرفة" وخارجين عن القانون، وغالبًا ما يشهد عمليات اغتيال وأحيانًا اشتباكات.

فيما لا تدخل القوى الأمنية اللبنانية المخيمات بموجب اتفاق بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطات اللبنانية، وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعًا من الأمن الذاتي داخل المخيمات.