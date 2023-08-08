وزير دفاع الاحتلال يهدد حزب الله: سنعيد لبنان الي العصر الحجري

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي حزب الله الجنوب لبناني اليوم الثلاثاء علي خلفية التوترات بين إسرائيل ولبنان.

تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي لـ “ لبنان”

وقال جالانت خلال تفقده لـ مزارع شبعا المحتلة على الحدود اللبنانية، ورؤيته لخيمة أقامها "حزب الله" في المنطقة، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.



وقال جالانت: "أحذر حزب الله ونصر الله ألا يخطئا، لقد ارتكبتم أخطاء في الماضي ودفعتم ثمنا باهظا للغاية، إذا ما اندلع هنا، لا قدر الله، تصعيد أو مواجهة - سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".

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وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي مواصلا تهديده: "أحذر حزب الله وزعيمه - لا تخطئوا. لن نتردد في استخدام كل قوتنا، وتدمير كل متر يخص حزب الله ولبنان إذا اضطررنا لذلك".



وتابع "سنعرف كيف نحمي مواطني إسرائيل ودولة إسرائيل بأي شكل من الأشكال. على العدو أن يفهم أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل - فنحن جميعًا متحدون".

ووسط أزمات كبيرة يمر بها جيش الاحتلال عزز الجيش الإسرائيلي من قواته على الحدود مع لبنان، وذلك تحسبا لأي تهديدات من حزب الله اللبناني، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمينه العام حسن نصر الله، حيث أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحديد موعد لعقد جلسة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وكبار المسئولين في الجيش لبحث تهديدات حسن نصر الله.

عناصر حزب الله تنصب خيام علي الحدود مع إسرائيل





وبحسب موقع i24 نيوز الإسرائيلي أنه سيتم خلال الجلسة تقييم الأوضاع خصوصا فيما يتعلق بالخيام التي نصبها حزب الله واستعراض عدة سيناريوهات بهذا الخصوص.



وتحتج إسرائيل على قيام حزب الله اللبناني بنصب خيمة على الحدود، منذ يونيو الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.



وتبادل المسئولون في الحكومة الإسرائيلية وحزب الله الاتهامات بشأن دفع الأمور إلى صدام عسكري، ما جعل الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن احتمالات المواجهة باتت الأعلى منذ حرب 2006.

خطورة الأمر والمخاوف من تطور الأوضاع مع حزب الله واندلاع مواجهة دفع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، للمصادقة على خطط عسكرية في حال تدهور الأوضاع على الحدود مع لبنان، مؤكدا على رفع مستوى الاستعداد لسيناريوهات مختلفة على طول الحدود.

والسبت الماضي أكد نصر الله، أن "حزب الله جاهز لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان، مشيرا الي ان المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية، مضيفا أن "المقاومة في لبنان لن تتخلى عن مسئوليتها ولن تتخلى أمام الكيان المتزلزل.

وتابع: إسرائيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة، بينما هي من تستمر في احتلال الأرض ولا سيما في الغجر اللبنانية، مؤكدا أن المنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع ما وصفها بالغدة السرطانية، في إشارة إلى إسرائيل.

مساعي لضم قرية الغجر اللبنانية للحدود الإسرائيلية

والحديث عن مواجهة مرتقبة بين حزب الله وإسرائيل يأتي بسبب "قرية الغجر اللبنانية " وهي قرية عربية، لبنانية، تقع في المنطقة المحاذية لإسرائيل وسوريا، وهي القرية التي تسعى إسرائيل لاحتلالها وضمها الي حدودها علي مدار سنوات.



وبدأت إسرائيل استكمال مشروع بناء جدار إسمنتي عند حدودها الشرقية، تماما كما أنجزت غرب حدودها، فشيدت "بلوكات" إسمنتية وحصنتها بأسلاك شائكة، واضعة القسم اللبناني من بلدة الغجر تحت سيطرتها.



و قرية "الغجر"، هي قرية صغيرة، سكانها من الطائفة العلوية، واقعة في ركن محاصر من ثلاث دول في الشرق الأوسط، وهي: إسرائيل ولبنان وسوريا.



من جانبه، استنكر الجانب اللبناني ما اعتبر تكريسا لاحتلال بلدة الغجر، وسبقته توترات أبرزها تلك التي شهدتها تلال بلدة كفرشوبا.

حصار قرية الغجر اللبنانية





قرية الغجر باتت محاصرة عقب يونيو 1967. وحتى أشهر قليلة مضت كانت في منطقة عسكرية مقيدة، أما الآن فأصبحت قبلة للسياح الإسرائيليين.



لم تلتزم لبنان الصمت إزاء المؤامرة الإسرائيلية، بل وجهت وزارة الخارجية والمغتربين لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي حول تكريس الجانب الإسرائيلي احتلاله الكامل لاستكمال ضم الجزء الشمالي اللبناني لبلدة الغجر الممتد على خراج بلدة الماري ما يشكّل خرقًا فاضحًا وخطيرًا، يضاف إلى الخروقات الإسرائيلية اليومية والمستمرة للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 الصادر عام 2006.

ووجهت الوزارة بـ"إدانة هذا الخرق المتعمد للسيادة اللبنانية والانسحاب الفوري وغير المشروط من كافّة الأراضي اللبنانية المحتلة".



ومن أجل استكمال المساعي الدبلوماسية والتحضيرات للمناقشة الدورية لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق القرار 1701 (2006)، ومتابعة لطلب تمديد ولاية قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في نهاية شهر أغسطس 2023، التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصرف الأعمال عبد الله بوحبيب بسفراء الصين وإسبانيا واليابان، مؤخرا.

وسبق وأن أكد الأمين العام لحزب الله أن ما يحدث على الحدود ليس بمقدمة لمفاوضات بريئة، مضيفا: "وضعنا خيمتنا على أرض لبنانية باعتراف الدولة اللبنانية، ولا يوجد شيء يعرف باسم ترسيم الحدود البرية، لأن الحدود البرية بين لبنان وفلسطين المحتلة مرسمة قبل قيام الكيان الغاصب، ولا يجوز احتلال تلك القرية ويجب أن يكون الموقف اللبناني حاسم مسندًا المسئولية الكاملة على الدولة اللبنانية لمقاومة وتحرير تلك الأرض بإسناد من الشعب اللبناني لاستعادة أرض الغجر من جديد وعدم ترك مزارع وتلال كفر شوبا للإسرائيليين.



وأكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، خلال كلمته لمناسبة الذكرى الـ17 لحرب يوليو، أنّ "انتصار تموز أسس لمعادلة ردع لا تزال قائمةً حتى اليوم، مقابل تآكل الردع عند الاحتلال الإسرائيلي".



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