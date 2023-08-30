أخبار مصر اليوم: بدء حجز اختبارات القدرات للدبلومات الفنية 2023.. وحواس يطالب محمد صلاح باسترداد حجر رشيد

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

محمد صلاح، وجه الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، رسالة إلى محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بدعم حملة استرداد الآثار المصرية من متحف لندن خاصة حجر رشيد.

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تنسيق الدبلومات الفنية 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي تفاصيل اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية "المدارس الفنية المتقدمة الصناعية – دبلوم المعاهد الفنية الصناعية".

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من وجود شبورة مائية صباحا من الساعة الرابعة وحتى السابعة على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وتنشط الرياح على الوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد

أثار تصريح رئيس جامعة القاهرة حول أن الدراسة بكلية الهندسة جامعة القاهرة أصبحت أربع سنوات جدلا واسعا خاصة بعد تعليق نقيب المهندسين حول عدم اعتراف النقابة بذلك.

قرر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتى يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023، حرصًا على مصلحة الطلاب ولإتاحة الفرصة أمامهم للتقدم بأوراقهم لمكتب التنسيق بمقره الرئيسي بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس.

رصد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء تداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يتضمن قرارًا بمد عمل الموظفين يوم الأحد بنظام الـ "أون لاين" من المنزل حتى نهاية شهر سبتمبر 2023، وقد تم نفي تلك الأنباء تمامًا.

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه على الرغم من القيود المفروضة على استخدام مكبرات الصوت في معظم أحياء المدينة، إلا أن عمدة نيويورك أصدر توجيهات جديدة تقضي بالسماح للمساجد ببث أذان صلاة يوم الجمعة من الساعة 12:30 حتى 1:30 ظهرًا دون الحاجة للحصول على تصريح.

يفتح متحف الإسكندرية القومي أبوابه، غدًا الخميس للزائرين المصريين والعرب مجانًا، وذلك بمناسبة مرور 20 عاما على افتتاحه، كما سوف ينظم مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية والتعليمية المتنوّعة لجميع الزائرين.

أعلن مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، عن جاهزية جميع كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم لبدء امتحانات التصفية للفرق النهائية والتي سوف تبدأ يوم السبت القادم الموافق 2 من سبتمبر 2023م.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس حيث يسود طقس حار رطب صباحا،شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري،حار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

الإدمان في مصر، قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: إن نسبة التعاطي عالميا 5.5% وفي مصر أصبحت حاليا 5.9%.

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة " أكاديمية الرحاب للعلوم التطبيقية المتخصصة والحاسب الآلى" والكائن مقرها (157 ش الملك فيصل – سهل حمزة – محافظة الجيزة)، والتي تروج لنفسها بأنها تمارس نشاطًا تعليميًا بقبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من دبلومات فنية (صناعى- زراعى- تجارى) بمجموع 50% في أقسام (تمريض – تمريض الأسنان – تحاليل وأشعة – مساحة وخرائط – تعدين بترول – تبريد وتكييف – إدارة أعمال – تكنولوجيا حاسب آلى– سياحة وفنادق) دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.