زاهي حواس يطالب محمد صلاح باسترداد حجر رشيد من إنجلترا

محمد صلاح، وجه الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، رسالة إلى محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، بدعم حملة استرداد الآثار المصرية من متحف لندن خاصة حجر رشيد.

رسالة زاهي حواس لمحمد صلاح

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة “صدى البلد”: "بقول لمحمد صلاح كلنا بنحبك وأنت رجل عظيم وفخورين، ولكن عليك واجب لبلدك إننا نتفق ونشوف وثيقة يوقع عليها 100 ألف إنجليزي أو مصري حامل للجنسية البريطانية، علشان نغير القانون ونرجع حجر رشيد والآثار المصرية من متحف لندن".

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دعم محمد صلاح

وتابع: "محمد صلاح حال تبنيه حملة لعودة الآثار المصرية من متحف لندن، سيكون هناك رد فعل إيجابي وجمع توقيعات إنجليزية تدعم عودة اَثارنا".

سرقة الآثار المصرية من متحف لندن



ولفت: سرقة 2000 قطعة أثرية من متحف لندن جريمة في حق العالم.

سرقة المتحف البريطاني

في وقت سابق، قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن ما حدث من سرقة المتحف البريطاني يعتبر جريمة في حق العالم أجمع، مشيرا إلى أن سرقة الآثار من متحف بهذا الشكل بمثابة كارثة كبرى، ويجب أن يكون هناك مطالبة شعبية بأن هذا المتحف لا يستحق أن تعرض فيه الآثار المصرية.

وأكد حواس أن وجود حجر رشيد داخل المتحف البريطاني هو خطأ فادح، مؤكدًا أن هذا الحجر هو أيقونة الآثار المصرية ومكانه يجب أن يكون في المتحف المصري الكبير بمصر.

واقعة سرقة المتحف البريطاني



وأشار حواس إلى أن مصر هي التي تملك الآثار المصرية حتى وإن وجدت في متاحف أمريكا وأوروبا أو أي مكان في العالم، ولابد من المحافظة على الآثار من السرقة أو الترميم الخطأ.

وطالب حواس منظمة اليونسكو ووزارة السياحة والآثار بضرورة تنظيم مؤتمر دولي لسحب الآثار المصرية من المتحف البريطاني خاص أنه غير أمين على هذه الآثار.

واعترف رئيس أمناء المتحف البريطاني، جورج بسرقة 2000 قطعة من المتحف، مؤكدا أنه تم استعادة عدد قليل منها فقط.

تهريب 2000 قطعة آثار من المتحف البريطاني



وقال رئيس أمناء المتحف البريطاني إن شخصا من داخل المتحف هو المسؤول عن تلك السرقة، مؤكدا أن المتحف لا يمتلك سجلات تغطي كافة القطع الأثرية المتواجدة به.

وأكد جورج أوزبورن في حديث له مع الإذاعة البريطانية بي بي سي أن سمعة المتحف تضررت بسبب سوء تعامله مع السرقات، وهو ما أدى إلى استقالة مديره وأثار تساؤلات حول الأمن والقيادة.

وفي حديث نقلته عنه البي بي سي، قال رئيس أمناء المتحف البريطاني، إن القطع الأثرية التي سرقتها تشمل مجوهرات ذهبية وأحجارا كريمة وأثار يصل عمرها إلى 3500 عام.

آثار مهربة يرجع تاريخها لأكثر من 3500 عام

وأضاف جورج أوزبورن: "نعتقد أننا كنا ضحية السرقات على مدى فترة طويلة من الزمن، وبصراحة، كان من الممكن فعل المزيد لمنعها. لكنني أعدك بهذا: هذه الفوضى سنوقفها".

وتقدم مدير المتحف البريطاني هارتويج فيشر باستقالته، معتذرا عن عدم أخذه على محمل الجد تحذير مؤرخ فني بأن قطعا أثرية من مقتنيات المتحف تباع.

وفي عام 2021، أبلغ المؤرخ الفني والتاجر البريطاني- إيتاي جراديل رؤساء المتحف أنه يتشكك في وجود أثار تم تهريبها من المتحف، لكنهم أكدوا له أنه لا يوجد شيء خاطئ.