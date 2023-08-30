الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة للمرة الثانية على التوالي

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي،فيتو

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة " أكاديمية الرحاب للعلوم التطبيقية المتخصصة والحاسب الآلى" والكائن مقرها (157 ش الملك فيصل – سهل حمزة – محافظة الجيزة)، والتي تروج لنفسها بأنها تمارس نشاطًا تعليميًا بقبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من دبلومات فنية (صناعى- زراعى- تجارى) بمجموع 50% في أقسام (تمريض – تمريض الأسنان – تحاليل وأشعة – مساحة وخرائط – تعدين بترول – تبريد وتكييف – إدارة أعمال – تكنولوجيا حاسب آلى– سياحة وفنادق) دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.

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للمرة الثانية على التوالي.. التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا بالجيزة

وخاطب  عاشور كلًا من  محافظ الجيزة، ومحافظ القاهرة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة، فضلًا عن مخاطبة وزراء التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصحة والسكان، العمل؛ لإعمال شأن الوزارات.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية:
● الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
https://mohesr.gov.eg/ 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (الإنستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (تويتر)  
https://twitter.com/Mohesregypt
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (Threads):
https://www.threads.net/@mohesregypt
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XieRLPCo6A3zPFFLpFXcDdPeSNxqFAFDcSfNVXcmVZiTbUJ1vBmwYNzZJ7ogXBB4l&id=100044185308658&mibextid=Nif5oz

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التعليم العالي التموين والتجارة الداخلية السيد عطا رئيس قطاع التعليم أيمن عاشور وزير التعليم العالي طلاب الثانوية العامة

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