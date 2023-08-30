الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

أول تعليق من الأزهر على قرار رفع الأذان في بلدية نيويورك

مرصد الأزهر، فيتو
مرصد الأزهر، فيتو

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه على الرغم من القيود المفروضة على استخدام مكبرات الصوت في معظم أحياء المدينة، إلا أن عمدة نيويورك أصدر توجيهات جديدة تقضي بالسماح للمساجد ببث أذان صلاة يوم الجمعة من الساعة 12:30 حتى 1:30 ظهرًا دون الحاجة للحصول على تصريح.

قرار رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمدينة نيويورك

وأشار إلى أنه بحسب قرار الولاية، فإنه يُسمح للمسلمين ببث أذان المغرب خلال شهر رمضان، وكذلك لصلاة التراويح.  

وتعبيرًا عن سعادته بالقرار، قال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، "اليوم نضع حدًا لعراقيل البيروقراطية ونعلن بكل وضوح أن أي مسجد أو دار من دور العبادة لم يعد يتعين عليه تقديم طلب للحصول على تصريح لتشغيل مكبرات الصوت لأذان الجمعة"، مضيفًا "أنت حر في ممارسة شعائرك الدينية بالمدينة".

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من جانبه يثمن مرصد الأزهر قرار عمدة نيويورك، لكونه يبرز أهمية احترام التنوع الديني والشعائر الدينية للآخرين، مؤكدًا أن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاندماج ونشر روح التسامح والانتماء بين أبناء البلد الواحد.

 رفع الأذان  بمدينة نيويورك

أفادت وسائل إعلام أميركية أن عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، وقع على مرسوم يسمح برفع الأذان لصلوات الظهر والعصر والمغرب في مساجد المدينة، تلبية لطلب الجالية المسلمة في الولاية.

وقال عمدة المدينة مخاطبًا الجالية المسلمة في نيويورك: "ستسمعون صوت الأذان لأول مرة في مكبرات الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية".

وأضاف آدامز أن "الجالية المسلمة طالبت برفع الأذان، ومدينتنا تحتفي بالثقافة الإسلامية وجميع الثقافات".

وتابع عمدة نيويورك قائلًا إن "الأذان نداء للصلاة ورفعه حق للجالية الإسلامية"، مشيرًا إلى أن "رفع الأذان في المدينة هو تحويل القانون إلى سياسة تُطبق على الأرض

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