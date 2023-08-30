الأربعاء 30 أغسطس 2023
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أخبار مصر

مدير صندوق مكافحة التعاطي يكشف نسبة إدمان المخدرات في مصر

عمرو عثمان مدير صندوق
عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، فيتو

الإدمان في مصر، قال الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: إن نسبة التعاطي عالميا 5.5% وفي مصر أصبحت حاليا 5.9%.


نسبة الإدمان في مصر

وأكد خلال لقائه ببرنامج “صالة التحرير” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “صدى البلد”: نسبة الإدمان في مصر خلال عام 2014 كانت 3.3% وحاليا 2.2%، لافتًا: هناك انخفاض نسبي في معدلات التعاطي بين الأطفال.


نسبة التدخين في الدراما 

ولفت: نسبة التدخين في الدراما المصرية أصبحت أقل من 3% أما نسبة الإدمان وصلت إلى 1% أو أقل.
 

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زيادة التعاطي 

وأشار: الدراما والمواد التليفزيونية لها بالغ الأثر في زيادة التعاطي والإدمان من عدمه.

صندوق مكافحة الإدمان: طلاب الثانوي والإعدادي أكثر عرضة لتعاطي المخدرات (فيديو وصور)

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: الهيروين أكثر أنواع المخدرات تعاطيا بين الشباب

 

في وقت سابق، كشف الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن نسبة 38.19% بدأوا تعاطي من سن 15 سنة حتى 20 سنة، وأن نسبة 37.65 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء في سن أقل من 15 سنة نسبة 13.39%.

 

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 
 

وأضاف عثمان أن أكثر مواد التعاطي؛ الهيروين، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 36.61%، في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 37.19 %، يليه الترامادول بنسبة 20.41 %، والتعاطي المتعدد "تعاطي أكثر من مادة مخدرة"، بينما جاءت "المخدرات التخليقية"، الاستروكس والفودو والبودر والشابو "بنسبة 16%، لافتا إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء،مما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة، وأيضا الأم؛ مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

 

وأضاف "عمرو عثمان" أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة، أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرية والتفكك الأسرى ووهم علاج المشاكل الصحية وإدمان أحد أفراد الأسرة، ولذلك ينفذ صندوق مكافحة الإدمان العديد من البرامج والأنشطة التوعوية ويستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى البعض من كون المخدرات تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المفاهيم الخاطئة، كما يتم أيضا عقد دورات تدريبية للمتعافين من الإدمان ضمن برنامج "مودة" الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج، الخسائر المادية ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب ومشاكل في العمل وضغوط الأهل نظرة المجتمع، مشاكل دراسية، مشاكل نفسية، تحسين الصورة والتفكير في المستقبل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.


على جانب آخر، يستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" يستمر تلقى الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي.

 

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