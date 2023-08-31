فوائد جل بذور الكتان للبشرة وطريقة تحضيره واستخدامه

فوائد جل بذور الكتان للبشرة، جل بذور الكتان من المستحضرات التى تستخدم فى وصفات العناية بالبشرة لقيمتها الغذائية العالية.

وفوائد جل بذور الكتان للبشرة، عديدة وذلك لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة للحفاظ على صحة وجمال البشرة وعلاج جميع مشكلاتها.

أهمية جل بذور الكتان للبشرة

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن جل بذور الكتان من المستحضرات الطبيعية التى يتم تصنيعها من بذور الكتان ويدخل فى صناعة أنواع مستحضرات التجميل للبشرة والشعر، وذلك لأهميته للعناية الجيدة بالبشرة والشعر.

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فوائد جل بذور الكتان للبشرة

واضافت نادية، أن جل بذور الكتان يحتوى على العناصر المهمة التى تحتاجها البشرة مثل الكولاجين الطبيعي ومضادات الأكسدة والفيتامينات المهمة لصحة الجلد، ومن فوائد جل بذور الكتان للبشرة:-

يزيد مرونة الجلد.

يحمى البشرة من التجاعيد المبكرة.

يحمى البشرة من الجفاف لأنه يساعد فى ترطيبها بعمق.

يساعد فى علاج التهابات البشرة وحب الشباب.

يخفف من أعراض الاكزيما.

يوحد لون البشرة

يساعد فى تفتيح البشرة والتخلص من آثار الشمس على البشرة

يعيد نضارة البشرة المجهدة.

يساعد فى التئام الجروح سريعا.

يحسن مظهر البشرة ويزيد من نضارتها واشراقتها.

فوائد جل بذور الكتان للبشرة، فيتو

طريقة عمل جل بذور الكتان فى المنزل

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، طريقة عمل جل بذور الكتان فى المنزل.

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة بذور الكتان

كوب ماء

الطريقة:-

نخلط المكونات معا جيدا.

نرفع الخليط على النار ونتركه يغلى لمدة 5 دقائق حتى يتكون الجل.

ثم نصفى الخليط وهو ساخن.

ونحفظ جل بذور الكتان فى زجاجة معقمة ومحكمة الغلق.

يحفظ بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

يستخدم على البشرة بطرق مختلفة.

وصفة طبيعية بجل بذور الكتان للحفاظ على جمال البشرة

وتستعرض السطور التالية وصفة طبيعية بجل بذور الكتان للحفاظ على جمال البشرة.

المكونات:

ملعقة كبيرة أرز مطحون

ملعقة كبيرة بن

نصف ملعقة كركم عضوى

ملعقة كبيرة جل بذور الكتان

الطريقة:-

نحضر بولة عميقة ونضع بها جميع المكونات.

نقلب المكونات جيدا حتى نحصل على خليط كريمى متجانس.

نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه عليها لمدة 20 دقيقة.

نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ونجففه.

نلاحظ الفرق سريعا، ونمر الوصفة حتى الحصول على أفضل النتائج.