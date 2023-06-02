قناع الكركم وجل بذور الكتان لتفتيح سريع للبشرة الدهنية والمختلفة

تفتيح البشرة من الأمور التى تسعى لها الفتيات دائما خاصة فى فصل الصيف للتخلص من آثار الشمس على البشرة، مايجعل البشرة أكثر إشراقة

وتفتيح البشرة يجب أن يكون من خلال الوصفات الطبيعية المناسبة لطبيعة البشرة والآمنة أيضا على عكس الكريمات المصنعة التى تحتوى على مواد كيميائية.

وصفة سريعة لتفتيح البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التغذية، وصفة طبيعية تساعد فى تفتيح البشرة، وهى مناسبة للبشرة الدهنية والمختلطة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة أرز مطحون

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ملعقة كبيرة بن

نصف ملعقة كركم عضوى

ملعقة كبيرة جل بذور الكتان

الطريقة:-

-نحضر بولة عميقة ونضع بها جميع المكونات.

-نقلب المكونات جيدا حتى نحصل على خليط كريمى متجانس.

-نفرد القناع على البشرة النظيفة ونتركه عليها لمدة 20 دقيقة.

-نغسل الوجه جيدا بالماء الفاتر ونجففه.

-نلاحظ الفرق سريعا، ونمر الوصفة حتى الحصول على أفضل النتائج.

طرق العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب اتباع بعض النصائح التالية:

-ليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- وداعًا لاتساخ البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك فى الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- تقشير بشرتك بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة فى التقشير البابايا، والأناناس.

– التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثى عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- سوبر سيروم

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

تفتيح البشرة، فيتو

- اثنين من المرطبات

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلا، والواقي من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.

- قوة الاستحمام

الاستحمام ليس مجرد وسيلة للنظافة، فلتستخدمي "شاور" يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي، التي يمكن أن تساعد على تقشير، وترطيب الجلد.

-مرطب بعد الحمام.

الترطيب بعد الاستحمام يساعد على منع جفاف الجلد ويمكن أن يحسن ملمسه.

وينصح باستخدام مرطبات تحتوي على شجرة الشاي، وعشب الليمون، وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا.

وتعتبر أفضل طريقة للعناية بالبشرة هى الاهتمام بغسلها يوميا بالغسول المناسب لطبيعة البشرة، مع ترطيبها أيضا بمركبات مناسبة لنوع البشرة من حيث إذا كانت دهنية أو جافة أو مختلطة، ويفضل غسل البشرة مرة صباحا وأخرى مساء وبعد العودة إلى المنزل لتخليصها من أى أتربة عالقة بمسامها، وترطيبها عقب غسلها وتجفيفها مباشرة.