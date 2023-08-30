الأربعاء 30 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد زيت الأفوكادو، لجمال بشرتك وشعرك وصحة القلب والأمعاء

زيت الافوكادو للصحة،
زيت الافوكادو للصحة، فيتو

فوائد زيت الافوكادو، قد يقرنها الكثيرون بالشعر والبشرة، في حين أن فوائد زيت الأفوكادو للصحة عديدة ومذهلة، خاصة أن زيت الأفوكادو يمكن إضافته لمختلف الأكلات، فيمكنك وضعه في السلطات، ويمكنك طهيه في درجات حرارة أعلى، ويمكنك رشه على الخضار وشويها، فهو مفيد للطهي.

فوائد زيت الافوكادو

فوائد زيت الافوكادو

وأكدت دينا شامبيون، استشاري التغذية العلاجية في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو، أن فوائد زيت الافوكادو للصحة وللبشرة وللشعر مذهلة، ولابد من الاستفادة منه، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

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غني بحمض الأوليك، وهي دهون صحية للغاية.

زيت الأفوكادو هو الزيت الطبيعي المستخرج من لب ثمرة الأفوكادو. يتكون ما يقرب من 70٪ من زيت الأفوكادو من حمض الأوليك الصحي للقلب، وهو حمض أوميجا 9 الدهني.

هذا الحمض الدهني هو أيضًا المكون الرئيسي لزيت الزيتون، ويحتوي زيت الأفوكادو على نسبة عالية من أوميجا 6 وأوميجا 3.
تشير معظم الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون غير المشبعة مفيد للصحة وقد يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والخرف.

من فوائد زيت الافوكادو، أنه يخفض نسبة الكوليسترول في الدم، ويحسن صحة القلب.

زيت الأفوكادو غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي ترتبط بصحة أفضل للقلب.

إضافة زيت الافوكادو لطعامك، يقلل مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) والسيتوكينات الالتهابية وسكر الدم.

زيت الأفوكادو يخفض ضغط الدم الانبساطي والانقباضي بنسبة 21.2% و15.5% على التوالي.

لصحة الأمعاء
الأفوكادو يمكن أن يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء، فيساعد على تهدئة الأمعاء المضطربة، وينظم حركة الأمعاء، كما أنه يغذي بكتيريا الامعاء المفيدة.

الافوكادو للبشرة الدهنية

يغذي شعرك وبشرتك
يمكن أن تساعد الأحماض الدهنية الموجودة في زيت الأفوكادو، إلى جانب الفيتامينات A وE، في دعم صحة بشرتك وشعرك. خاصة أنه أصبح المكون الرئيسي في العديد من كريمات الوجه والشعر
يحتوي زيت الافوكادو على الكاروتينات التي تساعد في إصلاح الحمض النووي، وفيتامين E، وهو مهم جدًا لتدفق الغدد الدهنية ليمنحك ليونة الجلد.

يمكنك وضع زيت الأفوكادو مباشرة على بشرتك لجني هذه الفوائد. يمكنك أيضًا استخدامه لشعرك.

الأفوكادو والموز لترطيب الشعر الجاف وتغذيته

فوائد الأفوكادو، يحمي قلبك وأمعاءك وينقص وزنك

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