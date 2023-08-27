أعشاب طبيعية، لحماية بشرتك من الشيخوخة المبكرة، هي أفضل الحلول التي يمكنك الاستعانة بها، بدلا من الاستعانة بمستحضرات العناية بالبشرة، التي تباع بأسعار باهظة، كما أن استخدام أعشاب طبيعية لحماية بشرتك من الشيخوخة المبكرة، يمكنك استخدامها على المدى البعيد دون الخوف من آثارها.

أعشاب طبيعية لمكافحة الشيخوخة المبكرة

زيت الجوجوبا، فيتو

وأكدت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة سامنثا جريج، أن هناك مجموعة من الأعشاب الطبية التي يمكن الاستعانة بها، في مكافحة الشيخوخة المبكرة، والتي تستعرضها في السطور التالية:

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الريحان لفوائد مكافحة الشيخوخة

المكونات والطريقة

1 كوب من أوراق الريحان

1 ملعقة كبيرة جرام دقيق

1 ملعقة صغيرة عسل

انقعي أوراق الريحان في الماء الدافئ لتليينها وتكوين عجينة.

امزجيه مع دقيق الحمص والعسل.

ضعيه على وجهك واتركيه حتى يجف.

يغسل بالماء الفاتر.

القرفة

لها فوائد مضادة للشيخوخة، لأنها تحافظ على الكولاجين بالجسم، وتحافظ على مرونة الجلد، كما أنها تعزز تخليق الكولاجين، وتمنع علامات الشيخوخة.

كذلك القرفة تبطئ نمو البكتيريا لمنع حب الشباب، وتعالج حروق الشمس.

المكونات والطريقة

1 ملعقة صغيرة مسحوق القرفة

1 ملعقة كبيرة عسل خام

امزجي كل المكونات.

ضعي الماسك على الوجه.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة.

يغسل بالماء الفاتر.

القرنفل

للقرنفل فوائد صحية هائلة، يستخدم زيت القرنفل على نطاق واسع في الأيورفيدا لعلاج العديد من الأمراض، كما أن القرنفل له خصائص الحماية من الجذور الحرة، ويحتوي على مضادات الأكسدة التي تبطئ علامات الشيخوخة

ملحوظة: القرنفل وزيته يمكن أن يكونا سامين عند تناولهما بجرعات عالية. لذلك، استخدميه فقط وفقًا للتعليمات.



المكونات والطريقة

1 ملعقة كبيرة زيت جوز الهند

3-4 قطرات من زيت القرنفل

اغسلي وجهك بالماء الدافئ (يمكنك حتى تبخيره قليلًا).

اخلطي زيت جوز الهند وزيت القرنفل.

دلكي وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك بالماء البارد.

الزنجبيل

يستخدم الزنجبيل في الطب الهندي القديم والصيني منذ آلاف السنين لعلاج أمراض متعددة ويحتوي الزنجبيل على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد في منع علامات الشيخوخة، كما أنه يحتوي على مركبات فينولية وفلافونويدات ذات خصائص مضادة للأكسدة يمكن أن تتحكم في إنتاج الجذور الحرة الضارة التي تؤثر على عملية التمثيل الغذائي، وتزيد من الإجهاد التأكسدي الذي يضر بشرتك.

المكونات والطريقة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 ملاعق كبيرة سكر بني

1 ملعقة كبيرة زنجبيل مبشور

نظفي بشرتك بمنظف معتدل.

تخلط كل المكونات.

افركي وجهك بالخليط لمدة 10 دقائق.

اتركيه لمدة 5-10 دقائق أخرى.

اغسليه بالماء الفاتر.

الجنكة

تشتهر الجنكة بخصائصها المعززة للذاكرة والمغذيات النباتية، ومعروفة أيضًا بفوائدها المضادة للشيخوخة، يمكن أن تمنع التجاعيد وتحسن نسيج الجلد عن طريق تعزيز مستويات ترطيب البشرة ونعومتها وتقليل الخشونة.

المكونات والطريقة

1 ملعقة صغيرة خلاصة الجنكة

1 ملعقة كبيرة من طمي البنتونيت

1 ملعقة كبيرة عسل

اخلطي الطمي والعسل واصنعي عجينة.

إذا كان القوام سميكًا جدًا، استخدمي الماء المقطر.

امزجي مستخلصات الجنكة مع الخليط.

ضعيه على وجهك. اتركيها تنشف.

يغسل بالماء الفاتر.

فوائد الاشواجندا، فيتو

الاشواجندا

الاشواجندا أو الجينسنج الهندي، له خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للفطريات، ومعززة للإدراك، كما أنه مليء بالقلويات التي تحمي الخلايا من الإجهاد التأكسدي والضرر، وهذا يحافظ على صحة بشرتك ويزيل علامات الشيخوخة، وقد يعزز أيضًا تجديد الخلايا عند تناوله بانتظام.



المكونات والطريقة



½ ملعقة صغيرة من مسحوق الاشواجندا

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل المجفف

½ ملعقة صغيرة عصير ليمون (مخفف)

تخلط جميع المكونات وتصنع عجينة.

أضيفي القليل من الماء إذا كان سميكًا جدًا.

ضعيه على وجهك بالكامل واتركيه حتى يجف.

اغسليه بالماء.