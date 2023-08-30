الأربعاء 30 أغسطس 2023
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خارج الحدود

رفع الأذان للمرة الأولى في مبنى بلدية نيويورك (فيديو)

رفع الأذان للمرة
رفع الأذان للمرة الأولى في مبنى بلدية نيويورك، فيتو

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر رفع الأذان في مبنى بلدية نيويورك الأمريكية.

وأظهر مقطع الفيديو، لحظة رفع الأذان في مبنى بلدية نيويورك الأمريكية بعد توقيع عمدة المدينة إريك آدامز، مرسوما يسمح برفع الأذان بطلب من الجالية المسلمة في المدينة.

رفع الأذان استجابة لطلب الجالية المسلمة في نيويورك

وجاء هذا المرسوم استجابة لطلب الجالية المسلمة في المدينة، وجرت مراسم توقيعه في مؤتمر صحفي عقده عمدة المدينة.

وأطلقت سلطات مدينة نيويورك مبادرة جديدة ستسمح للمساجد في جميع أنحاء المدينة الأمريكية برفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية، لتنضم المدينة الآن إلى مدن أخرى، بما في ذلك مدينة مينيابوليس، التي اتخذت إجراءات مماثلة.

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الحرية في رفع الأذان يوم الجمعة وخلال شهر رمضان


وقال عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، في بيان: "لفترة طويلة، كان هناك شعور بأنه لا يسمح لمجتمعاتنا بتضخيم الأذان للصلاة.. اليوم، نقطع الروتين ونقول بوضوح إن المساجد ودور العبادة لها الحرية في رفع الأذان يوم الجمعة وخلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح ضروري".
كما أوضح أن مكتب شئون المجتمع التابع لإدارة الشرطة سيعمل مع المساجد لإيصال الإرشادات الجديدة والتأكد من ضبط الأجهزة المستخدمة لرفع الأذان على المستويات المناسبة.


وستسمح التوجيهات الجديدة للمساجد في المدينة برفع الأذان بين الساعة 12:30 ظهرا والساعة 13:30 ظهرا كل يوم جمعة. كما يسمح برفع الأذان أثناء صلاة المغرب كل مساء من شهر رمضان المبارك.
وقد قوبلت هذه الأخبار بترحيب حار من مسلمي المدينة الأمريكية حيث قالوا إنها "واحدة من أكبر النعم التي تلقيناها على الإطلاق" كمسلمين في نيويورك.
 

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