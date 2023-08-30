الأربعاء 30 أغسطس 2023
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منوعات

لص يعيد سيارة زوجين سُرقت عقب حفل زفافهما

الشرطة الإيطالية،
الشرطة الإيطالية، فيتو

استعاد زوجان إيطاليان سيارتهما التي سرقت عقب حفل زفافهما، مرفقة بملاحظة "مؤثرة" تركها السارق عند إعادتها.

 

اختفاء سيارة الزوجين

وذكرت صحيفة "Corriere Adriatico"، أن الزوجين لاحظا اختفاء سيارتهما في اليوم التالي من حفل زفافهما الذي أقيم في بلدة تقع بمقاطعة فوجيا جنوب إيطاليا.

 

وأشارت الصحيفة نقلا عن الزوجين أن السيارة سرقت من داخل موقف سيارات تابع للفندق الذي أمضيا فيه ليلة زفافهما، وبداخلها ملابس الزفاف.

 

العثور على سيارة فيات في مقاطعة فوجيا

وأعلنت الأسرة عن المشكلة التي حدثت لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد يومين، تم العثور على سيارة فيات في مقاطعة فوجيا بالقرب من محطة المدينة، حيث قام الخاطف بسد مدخلهم إلى فناء مبنى سكني، ولاحظه أحد أفراد الشرطة المارة.

 

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 وكان داخل السيارة ورقة بحجم A4 كتب عليها المجرم "لص نعم ولكن بقلب"، مستخدما رمز السهم بدلا من الكلمة الأخيرة.

 

ووقع حادث مماثل قبل بضعة أيام في مقاطعة بوردينوني الشمالية، حيث ترك اللصوص ملاحظة لأصحاب الشقة مع اعتذار مصحوبا بعبارة: "أرى أنك لا تمتلك شيئا أيضا".

 

وعندما لم يجد اللصوص أي شيء ذي قيمة في المنزل، أخذوا آلة القهوة والمقلاة الهوائية.

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مقاطعة بوردينوني الشمالية إيطاليا مقاطعة فوجيا جنوب إيطاليا

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