السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تفريغ الكاميرات بمحيط مصرع لص أثناء سرقته كابلات الكهرباء بالقطامية

مصرع لص أثناء سرقته
مصرع لص أثناء سرقته كابلات الكهرباء،فيتو

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبه بواقعة مصرع  لص أثناء سرقته كابلات الكهرباء بمنطقة القطامية وذلك لكشف ملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغا  من إحدى المستشفيات باستقبال جثة لشخص "مجهول الهوية" بها آثار حروق بأماكن متفرقة إثر إدعاء صعق كهربائى بدائرة القسم.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتوفى كان يستقل سيارة بصحبة شخصين، وانصرفا فور حضور سيارة الإسعاف وأسفرت الجهود عن تحديد السيارة وأحد مستقليها وتبين أنه (شقيق مالك السيارة ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول "له معلومات جنائية").

Advertisements

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة وبمواجهته قرر بأن المتوفى (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث "له معلومات جنائية") وأن المتهم الهارب شقيق المتوفى ومقيم بذات العنوان "تم ضبطه" وقررا أنهم توجهوا لسرقة إحدى كبائن الكهرباء الرئيسية، وحال محاولة المتوفى قطع الأسلاك الكهربائية صعقه التيار الكهربائى، مما أدى إلى حدوث إصابته فقاما بنقله إلى السيارة قيادته والاتصال بالإسعاف، وإنصرفا خوفا من مسائلتهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

القاهرة الجديدة تفريغ كاميرات المراقبة قسم شرطة مدينة نصر أول قسم شرطة القطامية قسم شرطة مدينة نصر ثالث كاميرات المراقب مديرية أمن القاهرة منطقة القطامية

مواد متعلقة

اليوم، محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع

خلال ساعات، محاكمة المتهم بقتل ابنة عمته بسبب علاقة غير شرعية بالمطرية

أول قرار من النيابة في مصرع عروسين بسبب السخان بعد 24 ساعة من الزفاف بالغربية

غدا، محاكمة 73 متهما في قضية خلية التجمع

غدا، محاكمة قاتل ابنة عمته لوجود علاقة غير شرعية بالمطرية

قرار جديد من النيابة في حادث طعن سيدة لزوجها داخل كمبوند ببدر

قرار جديد ضد تشكيل عصابي لسرقة أسلاك كهربائية بمدينة نصر

قرار جديد ضد سائق طعن زميله لخلافات على أولوية التحميل في رمسيس

الأكثر قراءة

رد الزمالك النهائي على أنباء تقسيط غرامة كهربا

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي اليوم السبت 26-8-2023

لاعب جديد يرحل عن الأهلي رسميًا خلال ساعات

زلزال جديد يضرب دولة عربية

خليفة قائد فاجنر المحتمل، أندريه تروشيف ماكينة موت بلا رحمة

بسبب أغنية أنت معفنة، إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق

سعره يصل لـ 80 جنيهًا، وشعبة الخضراوات: ارتفاع أسعار الثوم لا يسبب أزمة لهذه الأسباب

Advertisements

منوعات

المزيد

مشهد مثير للحظة التهام عنكبوت لزبابة تفوقه في الحجم (فيديو)

موظف يربح ربع مليون دولار بعد يوم واحد من فقدان وظيفته التي عمل بها 20 عاما

التغير المناخي كارثة تهدد البطريق في القطب الجنوبي

وقعت عليه القرعة، عضو في جماعة دينية بالعراق يحاول التخلص من حياته قربانا للإمام علي

المزيد

خدمات

المزيد

وزارة المالية تستكمل صرف المرتبات اليوم وتكشف مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 26-8-2023 في مصر

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26-8-2023

أسعار الفاكهة اليوم، 20 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الجوافة في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

10 منح مقدمة من جامعة بدر لتخفيض المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 90% (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مفهوم الحداد للزوجة ومدته

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب، مضمون ومجرب

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية