تخلصي من البثور السوداء بالجيلاتين والحليب

البثور السوداء من المشكلات التى تعانى من العديد من الفتيات حيث تتراكم الدهون بالمسام وتتجمع بها الأتربة مسببة هذه البثور.

والبثور السوداء مشكلة مزعجة لتأثيرها السلبي على مظهر البشرة، وتحرص الفتيات على تطبيق الوصفات الطبيعية التى تقضي عليها.

وصفة طبيعية لعلاج البثور السوداء

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، وصفة طبيعية للتخلص من البثور السوداء.

المكونات:-

ملعقة جيلاتين

ملعقة لبن حليب

الطريقة:-

نخلط المكونات معا، حتى يذوب الجيلاتين تماما.

ثم نرفع الخليط على النار حتى يغلى.

ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.

ثم نفرد القناع على البشرة وتدنتركه حتى يجف.

ثم نقشر القناع من على البشرة برفق.

ثم نغسل البشرة بعدها بالماء البارد ونمرر ثلجة عليها.

ثم مرطب الوجه بعدها.

نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

وللوقاية من البثور السوداء يجب الحفاظ على تنظيف البشرة بالغسزل يوميا وعمل السنفرة اسبوعيا لتنظيف المسام بعمق وعدم تراكم اى أتربة بها.

وصفة طبيعية للتخلص من البثور السوداء، فيتو

اتبعي روتين العناية بالبشرة حفاظا على جمالها

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.