احصلى على وجه أبيض كالثلج بالخيار والملح

الوجه المشرق يزيد من جمال صاحبته، لذا تهتم الفتيات بتفتيح البشرة والاهتمام بتنظيف البشرة وخلوها من أى مشاكل.

والوجه المشرق يأتى من خلال العناية الفائقة بالبشرة والتخلص من أى اسمرار أولا بأول ما يجعل البشرة جميلة وصافية وخالية من أى عيوب.

احصلى على بشرة ناصعة البياض بالخيار والملح

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح البشرة وجعل الوجه أبيض كالثلج.

المكونات:-

نصف ثمرة خيار مبشورة

ربع كوب ملح صخرى

نقاط قليلة من زيت النعناع

الطريقة:-

نبشر الخيار ونضعه فى بولة عميقة ونضيف له الملح والزيت ونقلب جيدا

ثم نفرد القناع على البشرة فى حركات دائرية.

ثم نتركه على الوجه لمدة 20 دقيقة.

ثم نفركه مرة أخرى على البشرة فى حركات دائرية برفق.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذه الوصفة تفتح البشرة وتنظف المسام وتشد البشرة وتحارب التجاعيد وتعزز من نضارة البشرة وترطيبها بعمق.

وصفة طبيعية لتفتيح البشرة، فيتو

اتبعي روتين العناية بالبشرة حفاظا على جمالها

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.