بيراميدز: جاهزون لكتابة التاريخ وحصد جميع بطولات الموسم الجديد

أبدى ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لـ نادي بيراميدز، ارتياحه بشأن فترة الإعداد التي يخوضها فريق الكرة الأول حاليا في تركيا استعدادا للموسم الجديد، مشددا على الروح الإيجابية التي تعم أجواء المعسكر

وأضاف أن الجميع سعيد باختيار المكان وتجهيزاته التي تساعد على التركيز والحصول على الاستفادة القصوى، وهو ما انعكس على جميع أفراد البعثة، في ظل حالة الحب والود والترابط الواضحة داخل المعسكر والقوة التي تزيد داخل صفوف الفريق مع الإضافات الجديدة والتخطيط المثالي للموسم الجديد.

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وأوضح عيد عبر الموقع الرسمي لنادي أن بيراميدز أن النادي بات يمتلك أكثر من فريقين جاهزين تماما لبداية الموسم الجديد ولا يوجد لاعب واحد احتياطي بالفريق والكل أساسي وعلى أعلى مستوى، والمجموعة متجانسة ومترابطة والفريق على قلب رجل واحد، وبيراميدز أنهى الموسم الماضي في مكان متميز ويسعى لأن تكون بداية الموسم الجديد أفضل بكثير والهدف واضح وهو الفوز بكل البطولات، ومع نهاية فترة الإعداد وما يتخللها من مباريات ودية، سيكون جاهزا تماما لبداية الموسم والمشوار القاري في دوري الأبطال منتصف شهر سبتمبر المقبل.

أوضح أن أهم شيء حاليا هو دخول الموسم الجديد بكل ثقة وتواضع وبنوايا مخلصة وصادقة والكل هدفه واحد وهو حصد كل البطولات التي يشارك فيها الفريق وعلى رأسها بالطبع الدوري ودوري أبطال أفريقيا، وهو ما لا يقلل بالطبع من باقي البطولات التي يشارك فيها النادي هذا الموسم وسيبذل الفريق قصارى جهده من أجل تحقيق كل الألقاب بكل ثقة وتواضع لله وتوكل عليه في طلب التوفيق والسداد، وبكل تواضع وثقة نحن جاهزون لكتابة التاريخ.

أشار إلى أن جميع أفراد النادي هدفهم واحد والمجموعة متجانسة ومخلصة لكيان بيراميدز، ومن أصغر فرد إلى أكبر مسئول بنادي بيراميدز، وسنحافظ على حقوق جميع أعضاء نادينا مهما كانت الظروف، والإدارة تقف خلف الجميع وتدعمهم بكل قوة لأجل تحقيق الهدف المنشود، وهدفنا واضح وهو تحقيق البطولات وتشريف كرة القدم المصرية وإضافة ألقاب جديدة باسم مصر في البطولات القارية.

معسكر بيراميدز بتركيا

واصطحب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٢٤ لاعبا خلال معسكر تركيا حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي

وتخلف إسلام عيسى لاعب فريق نادي بيراميدز عن معسكر الفريق المقام حاليا بدولة تركيا بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية بعد العملية الجراحية التي خضع لها خلال شهر يوليو الماضي بأحد المستشفيات بعد الإصابة القوية التي تعرض لها حيث كان يعاني من كسر في عظمة شظية القدم بجانب مزق في أربطة الكاحل تعرض له في التدريبات التي سبقت مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري بالموسم المنقضي.

في ثاني وديات معسكر تركيا.. بيراميدز يواجه فارساك أنطاليا

يخوض فريق نادي بيراميدز ثاني مبارياته الودية في معسكره المقام حاليا بمدينة بوردور التركية بمواجهة نظيره نادي فارساك أنطاليا التركي مساء غد الخميس.

ويتواجه بيراميدز مع الفريق التركي في الخامسة والنصف من مساء الخميس على ملعب ماكو ستاديوم بمدينة بوردور التي يقيم فيها بيراميدز معسكر الإعداد قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

وحقق بيراميدز الفوز في أولى مبارياته الودية على نظيره ليماسول تي جي القبرصي بثمانية أهداف دون مقابل.

ويستعد بيراميدز لبداية الموسم الجديد منتصف شهر سبتمبر المقبل بمواجهة الجيش الرواندي في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مصطفى فتحي ومهند لاشين ينضمان لبعثة بيراميدز في تركيا

وانضم الثنائي مصطفى فتحي ومهند لاشين، لبعثة فريق نادي بيراميدز في تركيا امس الثلاثاء استعدادا للموسم الجديد، بعد وصولهما إلى مدينة بوردور التي يقام فيها معسكر الفريق التحضيري.

ووصل الثنائي إلى المعسكر بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الخاصة بسفرهما، حيث كان الجهاز الإداري في استقبالهما بمطار أنطاليا قبل التوجه لمعسكر بوردور والالتحاق بالفريق، وتواجدا في ودية بيراميدز أمام ليماسول تي جي القبرصي الأولى في معسكر الإعداد.

ويستمر معسكر بيراميدز في أنطاليا حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل، حيث حدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٤ مباريات ودية يخوضها الفريق خلال المعسكر تقام الأولى منها مساء اليوم، على أن تقام باقي المباريات الأربعة أيام ٣١ أغسطس و٢ و٦ سبتمبر قبل العودة للقاهرة والدخول في مرحلة الإعداد الأخيرة للموسم الجديد.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل في العاصمة كيجالي بذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.