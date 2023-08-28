تدريب شاق لحراس مرمى بيراميدز بالمران الصباحي بمعسكر تركيا (فيديو وصور)

أدى حراس نادي بيراميدز مرانا شاقا اليوم بمعسكر الفريق الحالي بدولة تركيا ضمن استعدادات الفريق للمموسم الجديد والذي يبدأه بمشاركته بدوري أبطال أفريقيا.

وظهر الحماس والقوة والمنافسة بين الثنائي أحمد الشناوي وشريف إكرامي ومعهما الحارس الثالث يوسف نادر تحت قيادة جوزيه باولو مدرب حراس مرمى.



معسكر بيراميدز بتركيا



ويستعد بيراميدز بمعسكر مغلق في أنطاليا التركية يستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل ويخوض خلاله ٤ مباريات ودية متدرجة القوة.

بيراميدز يلتقي ليماسول تي جي القبرصي وديا

يخوض فريق نادي بيراميدز أول مبارياته الودية في معسكر تركيا يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة فريق ليماسول تي جي القبرصي، الذي يقيم معسكره حاليا هو الآخر بنفس مكان إقامة معسكر بيراميدز في تركيا.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف من مساء الثلاثاء المقبل على ماكو ستاديوم القريب من فندق إقامة البعثة.

وحدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز ٤ مباريات ودية خلال معسكر أنطاليا تقام أيام ٢٩ و٣١ أغسطس و٢ و٦ سبتمبر المقبل، قبل ختام المعسكر والعودة للقاهرة يوم ٧ سبتمبر.

ويتحضر بيراميدز للموسم الجديد والبداية بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي في إطار ذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بعثة بيراميدز تصل تركيا

ووصلت بعثة فريق نادي بيراميدز، إلى تركيا الجمعة الماضية من أجل خوض معسكر الإعداد الخارجي استعدادا للموسم الجديد.

معسكر بيراميدز بتركيا

واختار البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٢٤ لاعبا للسفر إلى تركيا حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي

ومن المنتظر أن يلحق الثنائي مهند لاشين ومصطفى فتحي بالبعثة خلال ساعات بعد إنهاء بعض الإجراءات.

بيراميدز يواجه الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا

تأهل فريق نادي الجيش الرواندي إلى دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا ليواجه نادي بيراميدز في المرحلة المقبلة.

ونجح الفريق الرواندي في تخطي عقبة جادياكا الصومالي بعد الفوز إيابا بهدفين دون مقابل بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل ١-١، علما بأن المباراتين أقيمتا في كيكاتي العاصمة الرواندية.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب بين الجيش الرواندي وبيراميدز في كيجالي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة أحد يومي ٢٢ أو ٢٣ من نفس الشهر.

وضع مسئولو نادي بيراميدز شرطا واحدا للسماح لرمضان صبحي لاعب الفريق السماوي وصاحب ال26 عاما بالرحيل عن النادي.

رمضان صبحي مطلوب بتركيا مقابل مليون دولار

وتلقي نادي بيراميدز عرضا رسميا من نادي أنقرة جوجو التركي لضم رمضان صبحي مقابل 2.5 مليون دولار قبل ان يتم رفعه إلى 3 ملايين دولار باستعارته لمدة موسم مقابل مليون وشراء عقده بعد ذلك بسداد مليوني دولار لكن بيراميدز رفض هذا العرض.



شرط بيراميدز لرحيل رمضان صبحي

ووضع مسئولو نادي بيرميدز شرطا واحدا للسماح برحيل رمضان صبحي وهو ان يكون رحيله بمقابل مادي كبير يتناسب والمقابل المادي الذي يتقاضاه بالنادي منذ انضمامه لصوف الفريق في صيف 2020 قادما من هيديرسفيلد تاون الإنجليزي بعد نهاية إعارته إلى الأهلي المصري.

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قيمة عقد رمضان صبحي في بيراميدز

يتقاضي رمضان صبحي أعلى راتب شهري بالدوري المصري حيث يحصل على 33.5 مليون جنيه في الموسم، (مليون دولار أميركي ) في الموسم مع زيادات سنوية ليتفوق على زميله في الفريق عبدالله السعيد، الذي يتقاضى 25 مليون جنيه..

وارمضان صبحي بالانضمام لصفوف بيراميدز الموسم الماضي 2021\2020 لمدة ثلاثة مواسم مقابل 33.5 مليون جنيه في الموسم، أي يلعب للفريق السماوي بـ 100 مليون في 3 سنوات.

وتم الاتفاق على زيادة قيمة عقده إلى 40 مليون جنيه في الموسم حال تمديد مدة عقده إلى خمس سنوات.

راتب رمضان صبحي في بيراميدز

ويتقاضى رمضان صبحي راتبا شهريا يقترب من 3 مليون جنيه على أن يتعدى ذلك حال زيادة مدة وقيمة عقده.