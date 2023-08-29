تشكيل بيراميدز في مواجهة ليماسول القبرصي

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مواجهة ليماسول تي جي القبرصي في اللقاء الودي الأول في معسكر تركيا.

ويقيم بيراميدز معسكره في مدينة أنطاليا التركية ويستمر حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل استعدادا للموسم الجديد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - عبد الله السعيد - وليد الكرتي - محمد رضا بوبو - فخري لاكاي

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خط الهجوم: فيستون ماييلي.

بيراميدز يخوض أول مبارياته الودية في معسكر تركيا

ويلتقي بيراميدز مع نظيره فريق ليماسول تي جي القبرصي في مباراة ودية تقام في الخامسة والنصف مساء على ملعب ماكو ستاديوم، بمدينة بوردور التركية القريبة من أنطاليا.

ويستمر معسكر بيراميدز في أنطاليا حتى يوم ٧ سبتمبر المقبل، حيث حدد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٤ مباريات ودية يخوضها الفريق خلال المعسكر تقام الأولى منها مساء اليوم، على أن تقام باقي المباريات الأربعة أيام ٣١ أغسطس و٢ و٦ سبتمبر قبل العودة للقاهرة والدخول في مرحلة الإعداد الأخيرة للموسم الجديد.

ويبدأ بيراميدز مشواره في الموسم الجديد بمواجهة الجيش الرواندي أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل في العاصمة كيجالي بذهاب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

6 لاعبين من بيراميدز بقائمة منتخب مصر

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر سبتمبر المقبل الذى يتخلله مواجهة إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية وتونس وديًا يوم 12 من الشهر ذاته.

ويعد نادي بيراميدز له النصيب الأكبر من انضمام لاعبيه لقائمة الفراعنة حيث اختار فيتوريا 6 لاعبين من الفريق السماوي وهم: علي جبر ومحمد حمدي ومصطفى فتحي ومحمد رضا بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي

واحتفل نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"6 لاعبين من بيراميدز في قائمة منتخب مصر للمعسكر المقرر انطلاقه في الفترة من 4 حتي 12 سبتمبر المقبل..بالتوفيق يا رجالة".

معسكر بيراميدز بتركيا

واصطحب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني ٢٤ لاعبا خلال معسكر تركيا حيث جاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة نبيه - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: دودو الجباس - فيستون ماييلي - فخري لاكاي

ومن المنتظر أن يلحق الثنائي مهند لاشين ومصطفى فتحي بالبعثة خلال ساعات بعد إنهاء بعض الإجراءات.

وتخلف إسلام عيسى لاعب فريق نادي بيراميدز عن معسكر الفريق المقام حاليا بدولة تركيا بسبب خضوعه لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الحالية بعد العملية الجراحية التي خضع لها خلال شهر يوليو الماضي بأحد المستشفيات بعد الإصابة القوية التي تعرض لها حيث كان يعاني من كسر في عظمة شظية القدم بجانب مزق في أربطة الكاحل تعرض له في التدريبات التي سبقت مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري بالموسم المنقضي.