رئيس الوزراء يمنح سوري وليبي الجنسية المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 34 مكرر (ج)، الصادر في 29 أغسطس 2023، قرار رئيس الوزراء رقم 3280 لسنة 2023، بشأن الموافقة على منح سوري وليبي الجنسية المصرية

ونصت المادة الأولى للقرار على موافقة رئيس الوزراء على منح الجنسية المصرية لكل من: زياد أحمد سعد، سورى الجنسية من مواليد دمشق بتاريخ 26/1/1962.

ومرعى فرج إبراهيم خالد، ليبى الجنسية من مواليد الأبيار 2/1/1988.

وجاء القرار بعد بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته.



وبعد الاطلاع على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية لأجانب وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم عمل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس؛ وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس، وبناء على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس.

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