الأربعاء 30 أغسطس 2023
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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 191 من جريدة الوقائع المصرية

الفريق محمد عباس
الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، فيتو

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 191، الصادر في 30 أغسطس 2023، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الطيران المدني، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة الداخلية، ووزارة قطاع الأعمال.
-قرار وزارة الطيران المدني رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠٢٣، باندماج شركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) "شركة تابعة مساهمة مصرية للشركة القابضة لمصر للطيران" في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية "شركة تابعة مساهمة مصرية للشركة القابضة لمصر للطيران"
قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٣، بتعديل مساحة الحيز العمراني المعتمد لقرية الـسعيدية البحريـة التابعـة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط لتصبح 50.5 فدان. - وقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم ١٠٧ لسنة ۲۰۲۳، بتعديل اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لقرية اللواء صبيح بمحافظة الوادي الجديد، ووفقًا للضوابط والاشتراطات الواردة بموافقة هيئة عمليات القـوات المـسلحة بوزارة الدفاع.
-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٤٢٧ لسنة ٢٠٢٣، بإبعاد عبد السلام سعيد الشيخ ذكـور، سورى الجنسية مواليد ١/٨/١٩٨٠، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
-وقرار وزارة الداخلية رقم ١٤٢٨ لسنة ٢٠٢٣، بإبعاد 4 أشخاص من أوزباكستان، خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام.
-وقرار وزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية رقم ١٢٢٥ لسنة ٢٠٢٣، بإنشاء سجل مدنى فرعا المعصرة بـإدارة شـرطة الأحـوال المدنيـة بالدقهلية.

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-وقرار وزارة قطاع الأعمال العام رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل المادة (٦) من النظام الأساسى للشركة القابضة للتشييد والتعمير. 

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