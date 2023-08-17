الخميس 17 أغسطس 2023
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حوادث

وزير الداخلية يصدر القرار 1269 بشأن تجنس 21 مواطنا

وزير الدخلية، فيتو
وزير الدخلية، فيتو

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق،  القرار رقم 1269 لسنة 2023 بشأن منح الاذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية .

 

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وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1269 لسنة 2023 وأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها:

 

1 / أحمد ياسر حامد هزاع أمريكا 5/2/2002 الأمريكية 2 / يوسف رانى ماهر توفيق أمريكا 29/10/2004 « 3 / مارسيلينو مدحت مريد متى عبد الملاك أمريكا 23/5/2003 « 4 / عمرو صلاح محمد الشحات العجرودى الدقهلية 2/11/1975 « 5 / يوسف شريف أحمد الجبالى الغربية 14/2/2004 « 6 / بيتر ناجى وهبة عبد  الجيزة 12/4/2001 الإيطالية 7 ة/ حسناء أحمد يوسف حسانين الدقهلية 7/1/1981 « 8 ة/ كرمة أحمد يحيى زكريا حسين أحمد القاهرة 19/4/2007 البريطانية 9 / باسل وائل محب الدين محمد رؤوف بريطانيا 13/5/2005.

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كما شملت القائمة  « 10 / آدم أمير سامح رفعت كيرلس القاهرة 4/2/2005 النيوزيلاندية 11 / رمزى أمير سامح رفعت كيرلس القاهرة 20/8/2003 « 12 / يوحنا راضى منير هارون ميخائيل السودان 19/9/2007 السودانية 13 / محمد فيصل إسماعيل إبراهيم السودان 26/1/1998 « 14 / المعتصم محمد المصطفى محمد سرى الدين محمد محمد السودان 6/8/1998 « 15 / محمد عادل عبد الرحمن عبد الله باشرى السودان 30/3/1997.

 

كما شملت القائمة:« 16 / محمد رياض كمال جيزاوى المغرب 9/3/2002 المغربية 17 / عبد الكريم صالح حسن الشاعر فلسطين 20/10/2006 الفلسطينية 18 / ياسين أحمد سمير عبد السلام محمد العيشى استراليا 16/10/2005 الإسترالية 19 / أحمد السعيد هاشم متولى البحقيرى الدقهلية 1/4/1997 الروسية 20 / جورج مدحت سمير وليم القاهرة 2/9/2002 المجرية 21 / أحمد هشام محمد على المغاورى الإسكندرية 15/2/1998 الكندية.
 

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