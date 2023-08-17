وزير الداخلية يصدر القرار 1269 بشأن تجنس 21 مواطنا
أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، القرار رقم 1269 لسنة 2023 بشأن منح الاذن لـ 21 مواطنا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية .
وتضمن نص القرار وزارة الداخلية قـرار رقم 1269 لسنة 2023 وأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية مسلسل الاســـم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها:
1 / أحمد ياسر حامد هزاع أمريكا 5/2/2002 الأمريكية 2 / يوسف رانى ماهر توفيق أمريكا 29/10/2004 « 3 / مارسيلينو مدحت مريد متى عبد الملاك أمريكا 23/5/2003 « 4 / عمرو صلاح محمد الشحات العجرودى الدقهلية 2/11/1975 « 5 / يوسف شريف أحمد الجبالى الغربية 14/2/2004 « 6 / بيتر ناجى وهبة عبد الجيزة 12/4/2001 الإيطالية 7 ة/ حسناء أحمد يوسف حسانين الدقهلية 7/1/1981 « 8 ة/ كرمة أحمد يحيى زكريا حسين أحمد القاهرة 19/4/2007 البريطانية 9 / باسل وائل محب الدين محمد رؤوف بريطانيا 13/5/2005.
كما شملت القائمة « 10 / آدم أمير سامح رفعت كيرلس القاهرة 4/2/2005 النيوزيلاندية 11 / رمزى أمير سامح رفعت كيرلس القاهرة 20/8/2003 « 12 / يوحنا راضى منير هارون ميخائيل السودان 19/9/2007 السودانية 13 / محمد فيصل إسماعيل إبراهيم السودان 26/1/1998 « 14 / المعتصم محمد المصطفى محمد سرى الدين محمد محمد السودان 6/8/1998 « 15 / محمد عادل عبد الرحمن عبد الله باشرى السودان 30/3/1997.
كما شملت القائمة:« 16 / محمد رياض كمال جيزاوى المغرب 9/3/2002 المغربية 17 / عبد الكريم صالح حسن الشاعر فلسطين 20/10/2006 الفلسطينية 18 / ياسين أحمد سمير عبد السلام محمد العيشى استراليا 16/10/2005 الإسترالية 19 / أحمد السعيد هاشم متولى البحقيرى الدقهلية 1/4/1997 الروسية 20 / جورج مدحت سمير وليم القاهرة 2/9/2002 المجرية 21 / أحمد هشام محمد على المغاورى الإسكندرية 15/2/1998 الكندية.
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