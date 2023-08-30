الاستماع لأقوال سائق بحلوان حاول رفع تعريفة الركوب بالقاهرة

تستمع المباحث الجنائية، لأقوال سائق سيارة أجرة ميكروباص، أجبر المواطنين على دفع تعريفة ركوب زيادة عن المقررة بأحد المواقف بالقاهرة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع صوتي تم تداوله على فيسبوك بشأن إجبار سائق سيارة أجرة ميكروباص، المواطنين على دفع تعريفة ركوب زيادة عن المقررة بأحد المواقف بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها سارية التراخيص، وقائدها مقيم بدائرة بمركز شرطة الصف، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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من جهة أخرى شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية بمنطقتي خط البحر وشارع أبو قير في محافظة الإسكندرية؛ لضبط المخالفات بالمنطقتين المشار إليهما.

وأسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط التالي 352 مخالفة السير دون رخصتي قيادة وتسيير و120 مخالفة انتهاء رخصتي القيادة والتسيير و39 مخالفة تقاضي أجر أزيد من المقرر.

بالإضافة إلى 63 مخالفة تحميل خارج الموقف، و58 مخالفة تكوين موقف عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.