بوادر أزمة بين اتحاد الكرة والأهلي.. غضب جماهير القلعة الحمراء.. والنشطاء: المشكلة مش هتعدي

أزمة الأهلي واتحاد الكرة، بدأت بوادر أزمة جديدة بين الأهلي واتحاد الكرة تلوح في الأفق، وذلك بعدما شهدت قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا، في ختام مشوار تصفيات أمم أفريقيا 2024، تواجد 4 لاعبين من الأهلي (محمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية ومحمد عبدالمنعم) في المنتخب.

أزمة الأهلي واتحاد الكرة تثير غضب الجماهير

وأثارت أزمة الأهلي واتحاد الكرة غضب جماهير النادي الأهلي، متهمين اتحاد الكرة بالتحيز ضد النادي، باختيار عدد أكبر من لاعبيه في مباراة المنتخب، الأمر الذي يمكن أن يؤثر عليهم في مباريات الأهلي المقبلة.

وبدأت أثار أزمة الأهلي واتحاد الكرة تظهر عندما أعلن لاعب الأهلي السابق أحمد حسن عن الأزمة عبر صفحته بالفيس بك، فقال: "مباراة الأهلي واتحاد الكرة أصبحت خارج المستطيل الأخضر والجيم أصبح يسير بمبدأ سيب وأنا سيب وفي النهاية رحم الله اللوائح والقوانين وأكررها "الأسوأ لم يأت بعد".."

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ثم عاد أحمد حسن ليقول: "مصدر داخل منتخب مصر: استبعاد كهربا وحسين الشحات من القائمة ليس لأسباب فنية ولكن لمنح الفرصة للأهلي لتواجد بعض اللاعبين معه".

مشكلة الأهلي واتحاد الكرة في كأس العالم للأندية

وأثار حديث أحمد حسن تفاعل العديد من جماهير النادي الأهلي، عن أزمة الأهلي واتحاد الكرة، فقال أحمد خفاجى: "الأهلي على حق وماننساش اللي الاتحاد عمله في الأهلي في كأس العالم للأندية".

أزمة الاهلي واتحاد الكرة، فيتو

أما محمد فارس طمان فعلق قائلًا: "يا اخي اقسم بالله اي اتحاد كرة بعد فضيحة ومهزلة إخفاء خطاب نهائي أفريقيا ٢٠٢٢ واللي كلفك خسارة لقب كان لازم يكون بيحاول يساندك ويعتذر لك في كل موقف يقابله بعدها إنما دول سوبر محلي ومش عايز يرد على خطابين منك عن المباراة عشان يجامل الزمالك، سوبر أفريقي ومبيردش على خطابك حتى باعتذار وبيرد عليك بإعلان القائمة بلاعبيك اللي هو منتهى عدم التقدير للأهلي وبيحرمك من لاعبتك عشان مباراتين بلا أي أهمية وأنت عندك مباراة ببطولة أفريقية، اتمنى عدم الإعلان عن اي مخاطبات مع الاتحاد.. لأن استمرار عدم الاستجابة بالشكل ده والغطرسة من اتحاد الكرة هو إساءة منهم للأهلي".

التعامل مع اتحاد الكرة من منطلق القواعد واللوائح

وتابع فارس طمان قائلًا: "لازم التعامل مع الاتحاد يكون من منطلق القواعد واللوائح وبس خصوصًا في عملية اللاعبين الدوليين هما بيقولوا في التليفونات اصل ده قرار فيتوريا وده مدرب أجنبي واحنا كمان عندنا مدرب أجنبي... بيدرب الفريق وكمان حقه يتعامل بنفس المنطق ويسيب لاعيبة فقط في الأجندة الدولية.. التعامل مع المنتخبات الأولمبية خلال الأولمبياد واللي هي غير مدرجة في الأجندة الدولية وكذلك بطولات الناشئين لازم يكون بنفس منهج الاتحاد في التعامل مع الأهلي."

بوادر أزمة بين الاهلي واتحاد الكرة، فيتو



وأضاف طمان: "الأهلي أكتر فريق ضحى ببطولات عشان خاطر المنتخبات إنما لازم يكون فيه مقابل لأن الأهلي هو النادي الوحيد اللي حافظ على اسم مصر كرويًا آخر ٢٥ سنة وميستحقش كده، اتمنى مشوفش الصورة المستفزة لأي مسؤول من الاتحاد المصري لكرة القدم وهو واقف ياخد اللقطة وحتة من التورتة في اي تتويج افريقي للأهلي...".

أما أيمن الرفيع فعلق قائلًا: "الأهلي أكبر مخطئ في كل مشكلة أو أزمة مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية، لازم نعرف أن الأهلي هو المخطئ لأنه تخلي عن الريادة فين قيادات الأهلي لازم يكون عندك كوادر في كل حتة في الاتحاد وفي الرابطة وفي الإعلام في كل القنوات وفي الراديو على الأقل أنا مش عايزهم يجاملوني".

وقال طارق جابر: "الاستثناءات اللي قدمها اتحاد الكرة للزمالك سابقًا مش حتعدي مرور الكرام مع الأهلي إداره الأهلي تطلب العدالة في التعامل مع كل الأنديه ولا استثناء لأحد موقف جهاز الكرة للمنتخب مع الزمالك وإعاده لاعبيه ليلعبوا مباراة ودية على حساب المنتخب، في نفس الوقت تم حرمان النادي الأهلي من لاعبيه الدوليين في كأس العالم للأنديه لتواجدهم مع المنتخب في بطوله أفريقيا كل ده له تأثير سلبي علي مصداقية المسؤلين عن الكوره في مصر".

مشكلة الأهلي واتحاد الكرة وتصفيات أمم إفريقيا

ورد أبو آسيل فقال: "الواحد حزين جدا على الكرة المصرية بجد حرام كل الدوريات اللي حوالينا بيطوروا نفسهم وشايفين تقدم رهيب سواء في الخليج أو حتى إفريقيا... كل السوشيال الميديا اللي في مصر مركزة على نادي واحد ولا يعنيها أي نادي آخر هل يعقل أن يكون هناك دوري وليس لها سوى نادي واحد لازم يبقى فيه تدخل قوي من الوزارة والإتحاد لوجود دوري قوي تتنافس فيه الفرق كلها وإذا كان القائمين بالعمل ليسوا بالقوة للإدارة فعليهم بالانسحاب، مفيش دوري في العالم فيه كم المشاكل دي مع الحكام واللجان وإتحاد الكرة... يجب أن يكون هناك منافسة".

مجلس إدارة الأهلي يصدر بيان بشأن الأزمة، فيتو



وقال محمد الشعراوي: "المشكلة في تعنت اتحاد الكرة الذي لا يفقه شي عن تنظيم المسابقات"

الجدير بالذكر أن قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا في ختام مشوار تصفيات أمم إفريقيا 20224، شهدت تواجد 4 لاعبين من الأهلي، محمد الشناوي ومحمد هاني ومروان عطية ومحمد عبدالمنعم؛ الأمر الذي ينبئ عن وجود بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة.

وطالب مجلس إدارة النادي الأهلي، في بيان رسمي له، من اتحاد الكرة إعفاء ضم لاعبي الأهلي الأربعة لمعسكر المنتخب، بسبب ارتباطهم بمباراة السوبر الإفريقي، ولضمان المنتخب التأهل لأمم إفريقيا 2024.

أما بعثة النادي الأهلي فتتواجد، حاليًا، في معسكر خارجي بالنمسا، استعدادًا للمواجهة مع فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الإفريقي، المقرر إقامتها يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية.