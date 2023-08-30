مشكلة اللاعبين الدوليين ليست الأولى.. أزمات متكررة بين الأهلي واتحاد الكرة.. أخطاء التحكيم ونهائي أفريقيا الأبرز

تتوالى الأزمات بين إدارة النادي الأهلي واتحاد الكرة حيث كثر الحديث عن العديد من المشاكل بينهم خلال الأعوام القليلة الماضية، تأتي بطلبات من جانب الأهلي يرفضها اتحاد الكرة أو تنسيق في أمور يرفضها النادي الأهلي.

وتعرض فيتو في التقرير التالي أزمات حدثت بين النادي الأهلي واتحاد الكرة في الآونة الأخيرة.



السوبر الأفريقي

طلب مجلس إدارة النادي الأهلي من مجلس إدارة اتحاد الكرة إعفاء اللاعبين الدوليين من معسكر منتخب مصر المقبل بعد ضمان تأهل المنتخب الي نهائيات كأس أمم أفريقيا المقبلة وفوجئ الأهلي برفض الطلب المرسل ومن ثم أعلن فيتوريا مدير فني منتخب مصر عن قائمة الفريق ويتواجد فيها لاعبو النادي الأهلي وجاء طلب إدارة المارد الأحمر لاقتراب موعد مباراة السوبر الأفريقي بين النادي الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري من المباراة الودية لمنتخب مصر مع تونس.

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أزمة مباراة السوبر المحلي

كان قد طلب مجلس إدارة النادي الأهلي من اتحاد الكرة ضرورة لعب مباراة السوبر المصري كمباراة واحدة وجاء الطلب بالرفض بعد قيام اتحاد الكرة بتنظيم السوبر المصري بمشاركة 4 فرق.



أزمة مباراة الوداد المغربي 2022

تعتبر أزمة الوداد كان الشريك الرسمي لها هو اتحاد الكرة حيث اعترضت إدارة المارد الأحمر على لعب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في دولة المغرب بنظام المباراة الواحدة وأتى رد الاتحاد الأفريقي أنه أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة المصري ولم يتقدم باستضافة النهائي ولم يتقدم سوى الاتحاد المغربي مما قلص فرص الأهلي للفوز باللقب الإفريقي ودخل النادي الأهلي رفقة اتحاد الكرة في صراعات بسبب هذا الأمر.

أزمات التحكيم

يواصل النادي الأهلي اعتراضه علي التحكيم ويطالب اتحاد الكرة بالتحكيم الأجنبي في بعض المباريات وكذلك يطالب إدارة النادي الأهلي بعدم إسناد بعض المباريات لبعض الحكام وهو الأمر المرفوض من قبل اتحاد الكرة الذي يرفض قطعا المناقشة في هذا الأمر.



أزمة الأهلي ضد اتحاد الكرة بسبب التحكيم في عام 2021

رأي النادي الأهلي عن تعرضه للظلم التحكيمي في العديد من مباريات الدوري وطالب الأهلي مسؤولي اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة حينها في عام 2021، بـ"ضرورة التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري، ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة".

أرسل النادي الأهلي اليوم خطابًا للاتحاد المصري لكرة القدم يوضح فيه موقفه من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

بيان الأهلي بشأن بطولة كأس السوبر

وقال الأهلى فى بيان رسمى إنه سوف ينتظر موافاته بموعد بطولة السوبر التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس، حيث يتطلع فريق الأهلي للدفاع عن لقب البطولة الذي يحمله، بالمشاركة فيها سواء بنظامها الحالي أو إذا طرأ تعديل على هذا النظام، شريطة أن تظل هذه البطولة ــ حال تعديل نظامها ــ استمرارًا لبطولات السوبر المصرية في الأعوام السابقة ومكملة لها، وتحمل الرقم الذي يلي بطولة العام الماضي، وتخضع لذات اللوائح التي تم العمل بها في السنوات السابقة.

وأكد الأهلي في خطابه على ضرورة تلقيه من اتحاد الكرة ــ وبشكل عاجل ــ شروط البطولة، وتفاصيل حقوقها التسويقية وجوائزها المالية. وبخصوص أي بطولات مستحدثة من جانب الاتحاد، قال الأهلي في خطابه: «نخطركم مبكرًا وقبل الإعلان عن أي تفاصيل خاصة بهذه البطولات بأن النادي يجد صعوبة بالغة في المشاركة فيها، في ظل ازدحام الموسم الكروي الجديد بالعديد من البطولات المحلية والقارية.. خاصة وأن فريق الأهلي ارتبط رسميًّا بالمشاركة في البطولة الإفريقية الجديدة «الدوري الإفريقي لكرة القدم» بجانب بقية المسابقات المحلية والإفريقية».

رد الأهلى على قرار فيتوريا

تجاهل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني طلب النادي الأهلي بإعفاء لاعبيه من معسكر الفراعنة القادم استعدادا لخوض مباراتي إثيوبيا وتونس وذلك نظرا الارتباط الأهلي بخوض السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية يوم 15 سبتمبر القادم.

وضم فيتوريا رباعي الأهلي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية لمعسكر المنتخب القادم رغم طلب الأهلي إعفاء لاعبيه من المعسكر.

وكشف مصدر داخل النادى الأهلى أن مسئولي القلعة الحمراء لن يتخذوا أي قرار في الوقت الحالي بعد قرار روى فيتوريا بضم لاعبي الفريق.

وأوضح المصدر أن الأهلى يدرس الموقف من جميع الجوانب ولكنه هناك تحفظ كبير على قرار مدرب المنتخب الوطني خاصة أن النادى لم يتأخر عن المنتخب الوطني في أى مرحلة وكان آخرها في بطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2021 التي شارك فيها لاعبو الأهلى مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وأشار المصدر أن الأهلى منزعج من قرار فيتوريا خاصة أن الفريق مرتبط بمباراة هامة في كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري ويخشى أن يتعرض أي من اللاعبين للإصابة خلال التواجد مع المنتخب.