الإثنين 28 أغسطس 2023
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رياضة

الجماهير تستقبل بعثة الأهلي في النمسا بالأعلام (صور)

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

استقبلت جماهير النادي الأهلي المتواجدة بالنمسا بعثة الفريق بترحاب خاص فور وصولها للعاصمة النمساوية جنيف لخوض معسكر الإعداد الخاص ببداية الموسم وكذلك مباراة السوبر الأفريقي.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي علي فيس بوك قائلة “وراك فين ما تروح".

ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة التالتة) يوم الأربعاء 30 أغسطس الساعة 7 بتوقيت القاهرة. 

و أكد تامر أبو العنين طبيب الأهلي أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق تعرض لإصابة بالتواء فى الكاحل وسيخضع لبرنامج تأهيلى بمعسكر النمسا ولكنه ربما لا يلحق بالسوبر الأفريقي.

 

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الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا

ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة التالتة) يوم الأربعاء 30 أغسطس الساعة 7 بتوقيت القاهرة. 

منافسات الموسم القادم

وغادرت، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى النمسا لخوض معسكر الفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

 

وبدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  التوافد على مطار القاهرة الدولي؛ استعدادًا للسفر إلى النمسا لبدء معسكر الإعداد للموسم الجديد بالنمسا خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

وحرص  خالد بيبو على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر. 

 

وكان مدير الكرة غادر القاهرة قبل عدة أيام فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة  سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.

قائمة الأهلي الأفريقية استعدادا للموسم الجديد

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

 

وعلمت “فيتو” أن قائمة الأهلي الأفريقية ستأتي على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

 

3 مهاجمين في قائمة الفريق بمعسكر النمسا 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على اصطحاب 3 مهاجمين فقط في قائمة الفريق بمعسكر النمسا الذي ينطلق اليوم الإثنين.

 

وتضم قائمة الأهلي المتوجهة إلى النمسا، ثلاثة عناصر فقط في خط الهجوم، وهي: صلاح محسن، ومحمود كهربا، ومحمد زعلوك (اللاعب الصاعد).

 

وفقد الأهلي ثلاثة عناصر هجومية بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد مع تفعيل بند بيع حسام حسن إلى سموحة نهائيا.

 

إمام عاشور يتعافى من الإصابة في العضلة الخلفية

من جانب آخر، أكد مصدر داخل الأهلي أن إمام عاشور قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى 10 أيام من أجل العودة بشكل تدريجي للمشاركة جماعيا.

 

وأضاف: مشاركة اللاعب من عدمه في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية تبقى محل دراسة من قبل الجهاز الطبي الذي ينتظر انتهاء برنامج تأهيل اللاعب لحسم موقفه النهائي بشأن وضعه من عدمه في حسابات الجهاز الفني في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

 

وقال مصدر داخل الأهلي: إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري وسيتم عرضه أيضا علي أحد الأطباء في معسكر النمسا من أجل الوقوف على تطورات حالته وتحديد موعد إعلان جاهزيته.

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