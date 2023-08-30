بسبب البيرول، سؤال برلماني عن الخصومات في مرتبات المعلمين

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، في شأن المعاناة من تطبيق نظام "البيرول" والذي يؤثر على رواتب المعلمين.

الاستقطاعات والخصومات من رواتب المعلمين

وقال النائب في سؤاله: طبقا لشكاوى المعلمين فإن نسبة الاستقطاعات والخصومات بدأ من مرتب شهر يوليو 2023 تجاوزت الـ 15% بالنسبة لكافة المعلمين، قياسا بالرواتب الشهرية التي كان يتم صرفها خلال الشهور السابقة.

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الاستقطاعات على رواتب المعلمين وصلت حتى مكافأة الامتحانات

وتابع: لم تتوقف الاستقطاعات على الرواتب فقط، بل تجاوزتها لتشمل مكافأة الامتحانات بنسب تتجاوز الـ 20٪ من المكافأة، وهو ما مثل عبء جديد على المعلمين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتكبدهم أعباء مالية إضافية أثناء المشاركة في الرقابة على الامتحانات.

نظام البيرول عكس توجيهات الرئيس في دعم المعلمين

وأشار النائب إلى أنه على الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية في أبريل 2023 المتعلقة بإصدار حزمة من الحوافز المالية الإضافية لصالح المعلمين، كخطوة على الطريق الصحيح لتحسين الظروف المعيشية لهم، على أن يتم تطبيقها قبل بدء السنة المالية 2023/2024، إلا أن تطبيق نظام "البيرول" اتخذ مسارا معاكسا للتوجيهات الرئاسية.

أسباب زيادة الخصومات من رواتب المعلمين بسبب نظام البيرول

وطالب النائب بكشف أسباب زيادة الاستقطاعات والخصومات من مرتبات المعلمين مع بدء تطبيق نظام "البيرول".

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية كشف أسباب وجود فروقات بين نظام "البيرول" والنظام اليدوي السابق الذي كان مستخدما لاحتساب الرواتب والمكافآت.



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