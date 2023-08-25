فتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين بالوادي الجديد

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه فى إطار الحرص على تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع، قامت مديرية التربية والتعليم بفتح باب التظلمات لحركة تنقلات المعلمين الأخيرة بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة.



وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه جرى تشكيل لجان من داخل المديرية والإدارات التعليمية؛ لتلقي الطلبات وفحصها على الفور، على أن يتم الرد خلال 48 ساعة من تقديم التظلم. لافتًا إلى أن آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الخميس 31 أغسطس الجارى.

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محافظ الوادي الجديد: بدء التقديم الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية Ips

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بدء التسجيل الإلكتروني للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (I.p.s) الأحد المقبل 26 أغسطس 2023 م. مشيرًا إلى دعم المحافظة للمصروفات الدراسية للدفعة الأولى بنسبة ٥٠٪.

من جانبه أوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، أنه سيتم فتح باب التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال( fs1 ، fs2) والصف الأول الابتدائى (year 1)، وتُقبل التحويلات من المدرسة المصرية اليابانية والمدارس الرسمية للغات.

جدير بالذكر أن المدرسة مقامة على مساحة ٥٨٠٠ متر مربع وتضم ٢٨ فصلًا وتستهدف ١٠٠٠ طالب، كما تُعد الأولى من نوعها على مستوى المحافظة بمصروفات اقتصادية.

والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في وقت سابق بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث موقف المشروعات الجارية على أرض المحافظة. وأكد الزملوط أن اللقاء بحث آخر مستجدات مشروع إنشاء نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الرماية والصيد شمال مدينة الخارجة المُقام على مساحة ٥٠٠ فدان والإسراع بنسب التنفيذ؛ استعدادًا لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع بالتزامن مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وافتتاح المدينة الشبابية بعد استكمال أعمال التطوير. كما تم استعراض الموقف التنفيذي لإنشاء أول قرية تراثية وفندق بيئي، وتنظيم رحلات شبابية للعاصمة الإدارية للمحافظة.

كما أشار إلى الاتفاق على تنفيذ بروتوكول لقياس مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب المدارس، لافتًا إلى دعم الوزارة الكامل لكافة الأنشطة والفرق وتطوير المنشآت الرياضية بالمحافظة، للنهوض بمستوى مشاركتها بالبطولات المحلية والقومية، وتشجيع الرياضات التراثية واستضافة المحافظة للبطولات الدولية.

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