الإثنين 21 أغسطس 2023
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سياسة

نائب يسأل عن حقيقة تعاون بعض المعلمين مع جروبات الغش بالثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة،فيتو

تقدم النائب عبد السلام الخضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن حقيقة ما أعلنه "جروب شاومينج" والذي قام بتسريب عدد من الامتحانات على تطبيق تليجرام، بتعاون بعض المدرسين لحل أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 التي يتم تداولها.

 

اتهام شاومينج للمعلمين بالمساعدة في الغش

وأشار النائب إلى أن جروب شاومينج، أكد أن المدرسين جاهزين لحل الأسئلة، ومطالبة الطلاب بتصوير ورقة الأسئلة ليتم الإجابة عليها في الحال.

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شاومينج يدعو الطلاب لتصوير ورقة الأسئلة بامتحانات الثانوية العامة 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الجروب أعلن أيضا أن الطلاب الموجودين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 استجابوا وأرسلوا صور أسئلة اللغة الأجنبية الثانية بعد توزيعها داخل اللجان.

إجراءات وزارة التعليم لمواجهة ظاهرة الغش في الامتحانات 

وتسائل النائب عن مدى صحة هذا الكلام، مطالبا بكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمواجهة هذه المهازل غير المسبوقة فى تاريخ امتحانات الثانوية العامة.

واستنكر عضو البرلمان، أن يصل الأمر إلى حد التفاخر بالغش في امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني.

مطالب بتعديل نظام امتحانات الثانوية العامة 

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة إدخال تعديلات جذرية على نظام امتحانات الثانوية العامة للقضاء على ظاهرة الغش الخطيرة، التي أدت إلى ضياع حقوق الطلاب من المتفوقين والذين يرفضون الغش فى الامتحانات.

وقال: هذه الظاهرة جعلت الطلاب من غير المتفوقين يلتحقون بكليات القمة ويرسبون فيها وبنسب خطيرة لدرجة أنه فى إحدى كليات الطب في الصعيد رسب الطلاب بالفرقة الأولى بنسبة 60%.

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وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار نظام امتحانات الثانوية العامة بالصورة الحالية سيكون من الصعب بل من المستحيل مواجهة الغش، لأنه أصبح النظام الأساسي، بل ويتباهى مرتكبيه بمساندة ودعم المعلمين. 

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