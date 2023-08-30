محافظ الشرقية يكرم الخارجين للمعاش تقديرا لجهودهم

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محمد عبد العال رئيس مركز ومدينة الحسينية والمحاسب أحمد جابر والمشرف العام على الإدارة العامة للمركبات بمنحهما ميدالية تذكارية تحمل شعار المحافظة وشهادة تقدير وذلك لبلوغهما السن القانوني للمعاش وتقديرًا لما قدماه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية وممثلين عن ادارتي الحماية المدنية والمرور وممثل مكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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الاشادة بالمكرمين وجهودهم على مدى عمرهم الوظيفى

وأشاد المحافظ بأداء المكرمين خلال فترة عملهما متمنيًا لهما دوام التوفيق في حياتهما الجديدة مثمنًا ما قدماه من عطاء وجهد ملموس للإرتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات المؤداه للمواطنين كما كرم محافظ الشرقية العاملين بمكتب الاتصال السياسي بالديوان العام تقديرا للجهد المبذول في العمل وسرعة الاستجابة للطلبات المقدمة من نواب البرلمان بإنهاء مصالح المواطنين في دوائرهم المختلفة والذي دعا مساعد وزير التنمية المحلية لشئون الإدارة المحلية رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات والتدريب لتوجيه الشكر لهم لأدائهم المتميز قدم المكرمون الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على لفتته الطيبة وتكريمهم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي والتي تمثل دافعا لهم للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الأداء.

تهنئة هشام مسعود لتجديد الثقة

وخلال الاجتماع هنأ محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود لتجديد الثقة لمدة عام آخر وكيلا لوزارة الصحة بالشرقية ورحب بالعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق متمنيا لهما دوام التوفيق والسداد في اداء عملهما، كما رحب المحافظ بمحمد عبد المنعم رمضان ومحمد السواح والأستاذ معاذ محمد ناصف وعمرو مصطفي رؤساء مدن الحسينية وأولاد صقر ومنشأة أبو عمر وصان الحجر القبلية الجدد مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين.

تكليف وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلف صباح اليوم فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية.

تحرير محاضر للمخالقين وضبط الدقيق

ونفذت إدارة تموين القنايات برئاسة بدوي عراقي مدير الإدارة ومفتشي الإدارة حملة تفتيشية ورقابية على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت بتحرير 5 محاضر اثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات كما قامت الحملة بتحرير محضر رقم ١٨٤٩ جنح قسم شرطة القنايات ضد. ي. ا. ع المديرة المسؤولة لمخبز بلدى لتجميعها ١٥ شيكارة دقيق بلدى ٨٧.٥% لبيعها بالسوق السوداء بإجمالي كمية قدرها ٧٥٠ كجم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.