محافظ الشرقية يفاجئ قرية الصحافة بزيارة

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مفاجئة بقرية الصحافة التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين واتخاذ ما يلزم قانونًا حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر وحدة صحة الأسرة بالقرية لمتابعة سير إنتظام العمل بها والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم، وقام بمراجعة التاريخ المدون على الأدوية للتأكد من صلاحيتها وتوافرها بالكميات التي تكفي لسد إحتياجات المرضى.

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احالة المتغيبين للتحقيق

ولضبط منظومة العمل، إطلع المحافظ على سجل الحضور الإنصراف، ليقرر احالة المتغيبين للتحقيق واتخاذ االإجراءات القانونية حيالهم، قائلا: لن أسمح بأي تقاعس أو إهمال يتسبب في عدم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على الوحدات الصحية. وسيرًا على الأقدام... تفقد محافظ الشرقية عددًا من شوارع القرية ومحيط مدرسة الصحافة الثانوية المشتركة، ليصدر تعليماته بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لشوارع القرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تفقد المحافظ المخبز بالقرية

وإختتم المحافظ جولته بقرية الصحافة بتفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والإطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز، وكذلك التأكد من سلامه الموازين، والتشديد على صاحب المخبز بتسوية رغيف الخبز جيدًا وتقديمة للمواطنين طبقًا للمواصفات التموينية.

وإنتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير إنتظام العمل بمقر الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس واطمأن على تواجد العاملين بها والتزامهم بمواعيد العمل المحددة، مشددًا على ضرورة حسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم. حيث إطلع المحافظ على موقف المتغيرات المكانية وكيفية التعامل معها،

ضرورة التعامل مع المتغير المكانى بشكل يومى

شدد المحافظ على العاملين بالوحدة بضرورة التعامل مع المتغير بشكل يومي قائلا: لن أسمح نهائيا باي تعديات جديدة والوحدات المحلية مسئولة عن التصدي للتعديات وازالتها في المهد ومتابعة ما تم ازالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخري، مؤكدًا علي ضرورة تطبيق القانون بكل حسم علي المخالفين.والتقى محافظ الشرقية بالمواطنين واستمع لمشاكلهم على الطبيعة، موجهًا رئيس الوحده المحليه بفحصها وتلبيتها فورا في إطار القانون.

المحافظ فاجأ مستشفى مشتول السوق

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد فاجأ مستشفى مشتول السوق المركزي للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى، والتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة للعمل والنوبتجيات المكلفين بها حيث تفقد قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي، مشددًا على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة والتأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية للمرضي متمنيًا لهم الشفاء العاجل.

المحافظ اطمأن على الحالة الصحية للمرضى بالمستشفى

وقالت الدكتورة اسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان محافظ الشرقية اطمأن على الحالة الصحية للمرضي واستفسر منهم عن مستوي الخدمة الطبية المقدمة لهم مشددًا على إدارة المستشفى بحسن استقبال المرضي والمترددين على المستشفى وتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم ثم توجه محافظ الشرقية لتفقد شوارع العروبة وعمر بن الخطاب والمدينة المنورة بعد أن تم الانتهاء من اعمال الرصف وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة وكذلك طريق 39 كفر ابراش مشتول السوق / منيا القمح بمسافة 1.6 كم، مؤكدًا أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها

معرض بيع السلع والمواد الغذائية

كما شهدت جولة محافظ الشرقية تفقد معرض لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المحددة والتي تقل عن السوق لتخفيف العبء والمعاناه عن كاهل المواطن البسيط ومحدودي الدخل مؤكدا على محمد محمود رئيس مركز ومدينة مشتول السوق باستمرار تكثيف اعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين وكذلك رفع الإشغالات لإعادة الإنضباط للشارع مع المتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق المركز