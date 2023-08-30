الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

حملات تموينية لضبط الأسواق في الشرقية

حملات تموينية لضبط
حملات تموينية لضبط الأسواق في الشرقية، فيتو

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين والتجارة الداخلية بمحافظة  الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الإستهلاكية..

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تحرير محاضر للمخالقين وضبط الدقيق 

ونفذت إدارة تموين القنايات برئاسة بدوي عراقي مدير الإدارة ومفتشي الإدارة حملة تفتيشية ورقابية على المخابز للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت بتحرير 5 محاضر اثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وخبز غير مطابق للمواصفات كما قامت الحملة بتحرير محضر رقم  ١٨٤٩ جنح قسم شرطة القنايات ضد. ي. ا. ع المديرة المسؤلة لمخبز بلدى لتجميعها ١٥ شيكارة دقيق بلدى ٨٧.٥% لبيعها بالسوق السوداء باجمالي كمية قدرها ٧٥٠ كجم وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكليف فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين 

وكان الدكتور ممدوح غراب  محافظ الشرقية  كلف  فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين. وذلك  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وضمان وصول الدعم لحماية حقوق المواطن الاستهلاكية..

 

تنفيذا لتعليمات الرئيس والمحافظ 

وتمكن مفتشو إدارة تموين بلبيس برئاسة أحمد حسين مدير الإدارة ومفتشي الإدارة من ضبط محطات تموين سيارات تقوم بممارسة وإدارة نشاط بدون ترخيص وعليه تم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢٢جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ومحضر جنح رقم ١٥٢٣٣جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ضد  أصحاب محطات تموين سيارات بناحية حفنا لإدارتهم وممارستهم نشاط بدون ترخيص وعليه تم التحفظ على ١٥٠٠لتر سولار وبنزين ٨٠ تحت إذن وتصرف النيابة العامة بشأنها.

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المحضر رقم 15221 جنح مركز بلبيس 

كما تم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢١جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ومحضر جنح رقم ١٥٢٢٤جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ضد  أصحاب مستودعات بوتاجاز بناحية شبرا النخلة لعدم إمساكهم لسجل ٢١بترول والسجلات الخاصة بالمستودع وعدم إعلانهم عن أسعار اسطوانات البوتاجاز بشكل واضح على واجهة المستودع.كما  تم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢٥لسنة٢٠٢٣م ضد المدير المسئول عن محطة لبيع المواد البترولية بناحية شبرا النخلة لعدم إعلانه عن أسعار الزيوت المعدنية. بالاضافة الى انه تم تحرير محضر جنح رقم ١٥٢٢٦جنح مركز شرطة بلبيس لسنة ٢٠٢٣م ضد صاحب محل بقالة بناحية حفنا لعدم حملة شهادة صحية وسارية أثناء التفتيش.

 

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبدالرحمن وكيل وزارة التموين تكثيف الحملات التموينية تكليف رئيس الجمهورية الرقابة المفاجئة على محطات الوقود

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