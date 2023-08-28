محافظ الشرقية يلتقي أعضاء مبادرة تطوير الصناعة "ابدأ"

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العقيد مهندس عمرو نبيل والعقيد إبراهيم العجوز واحمد درباله والوفد المرافق لهما من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ)، وذلك لبحث ومناقشة الخطوات التنفيذية اللازمة لتدشين المبادرة بمحافظة الشرقية، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والأستاذ سعيد عباس منسق عام مؤسسة حياه كريمة بمحافظة الشرقية.

تهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل

وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية تهدف الي توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل ووضع الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة العمل وتحسين مستوى الإنتاج وزيادة الدخل بما يعود بالنفع والفائدة علي أبناء الوطن.

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بالإضافة إلى المساهمة في حل المشكلات المتعلقة بترفيق المناطق الصناعية ودعم اصحاب المشروعات لاستكمال مشروعاتهم فضلًا عن إنهاء إجراءات تقنين أوضاع المستثمرين بالمناطق الصناعية لتهيئة الأجواء المناسبة لضخ المزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات وخلق فرص عمل حقيقية للحد من البطالة والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.

تكليف الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ

كلف محافظ الشرقية نائبه الدكتور أحمد عبد المعطي بمتابعة المناطق الصناعية ودراسة كافة المشكلات التي يعاني منها المستثمرون وأصحاب المصانع والتنسيق مع أعضاء المبادرة لوضع حلول عاجلة لها لتوفير مناخ جاذب للاستثمار على أرض المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

وفي نهاية اللقاء قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعا تذكاريًا لمحافظ الشرقية تقديرًا لجهوده الملموسة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المحافظ يلتقى رئيس جهاز تعمير سيناء

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد التقى اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندس عبد التواب السيد رئيس منطقة تعمير شرق وغرب الإسماعيلية والمهندسة أماني عبد القادر المشرف على الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء والمهندسة رانيا عبد الفتاح نائبة رئيس المنطقة.

وذلك لبحث ومناقشة المشروعات المقرر تنفيذها في قطاعات الطرق والكبارى وتبطين وتغطية الترع في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ سعد الفرماوي الخبير الوطني للمحافظة.

المحافظ يشيد بمجهودات جهاز تعمير سيناء

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تعمير سيناء في تحسين البنية التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية، مؤكدا أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة وخلال اللقاء استعرض رئيس جهاز تعمير سيناء المشروعات المقرر تنفيذها داخل محافظة الشرقية للعام المالي 2023 / 2024 م، ومنها رصف جسر مصرف صان من أبو رجب حتى النقطة الثانية بطول 8 كم ورصف طرق وشوارع داخلية بمنطقة تقسيم المعلمين.

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