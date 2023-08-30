برايتون يعوض رحيل كايسيدو بالتعاقد مع الكاميروني باليبا

أعلن نادي برايتون الإنجليزي، عن تعاقده مع لاعب الوسط الكاميروني كارلوس باليبا مقابل 27 مليون يورو تقريبا، ليعوض رحيل مويسيس كايسيدو.

وانتقل اللاعب الإكوادوري كايسيدو إلى تشيلسي في هذا الميركاتو الصيفي في صفقة قياسية بلغت قيمتها ما يقرب من 120 مليون يورو، ما أجبر برايتون على التعاقد مع بديل.

وينضم باليبا (19 عاما) لصفوف النادي الإنجليزي برايتون قادما من ليل الفرنسي، حيث لعب 19 مباراة.

كايسيدو ضمن أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم

بات لاعب الوسط الإكوادوري مويسيس كايسيدو بتعاقده مع تشيلسي الإنجليزي مقابل 133 مليون يورو قادمًا من مواطنه برايتون، ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي نيمار والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

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1- نيمار (البرازيل): من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي عام 2017 مقابل 222 مليون يورو.

2- كيليان مبابي (فرنسا): من موناكو الفرنسي إلى باريس سان جرمان موسم 2017-2018 مقابل 180 مليون يورو.

3- مويسيس كايسيدو (الإكوادور): من برايتون الإنجليزي إلى تشلسي الانكليزي عام 2023 مقابل 133 مليونًا.

4- جواو فيليكس (البرتغال): من بنفيكا البرتغالي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني عام 2019 مقابل 126 مليونًا.

5- ديكلان ريس (إيرلندا/انجلترا): من وست هام يونايتد الإنجليزي إلى أرسنال الإنجليزي عام 2023 مقابل 122 مليونًا.

6- إنسو فرنانديس (الأرجنتين): من بنفيكا إلى تشيلسي عام 2023 مقابل 121 مليونًا.

7- فيليبي كوتينيو (البرازيل): من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة عام 2018 مقابل 120 مليونًا (إضافة إلى 40 مليون مكافآت، حسب تقارير صحافية).

8- أنطوان جريزمان (فرنسا): من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة عام 2019 مقابل 120 مليونًا.

9- جاك جريليش (إنجلترا): من أستون فيلا الإنجليزي إلى مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2021 مقابل 117 مليونًا.

10- إدين هازار (بلجيكا): من تشلسي إلى ريال مدريد الإسباني عام 2019 مقابل 115 مليونًا.