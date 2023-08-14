أرقام موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي الجديد

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، رسميا، مساء اليوم الإثنين، عن التعاقد مع لاعب الوسط الإكوادوري الدولي موسيس كايسيدو من فريق برايتون.

وأكد تشيلسي في بيان: "يسر تشيلسي أن يعلن عن توقيع الدولي الإكوادوري موسيس كايسيدو".

وأضاف: "وافق لاعب خط الوسط البالغ من العمر 21 عامًا على عقد مدته 8 سنوات في ستامفورد بريدج، مع خيار النادي لسنة أخرى".

ونقل تشيلسي عن كايسيدو قوله: "أنا سعيد جدًا بالانضمام إلى تشيلسي! أنا متحمس جدًا لوجودي هنا في هذا النادي الكبير ولم أكن مضطرًا للتفكير مرتين عندما اتصل بي تشيلسي، كنت أعرف أنني أريد التوقيع للنادي، لقد تحقق حلم أن أكون هنا ولا أطيق الانتظار لبدء العمل مع الفريق".

Advertisements

أرقام موسيس كايسيدو

وبعد أداء مبهر مع برايتون ارتبط كايسيدو، البالغ من العمر 21 عاما، بمغادرة استاد أميكس عقب 37 مباراة في الموسم الماضي ليساعد برايتون في احتلال المركز السادس والتأهل لمسابقة أوروبية لأول مرة.

وجذب كايسيدو أنظار عدة أندية في فترة الانتقالات ومنها تشيلسي وليفربول الذي كان يريد ضم اللاعب لكنه اختار تشيلسي.

وانضم كايسيدو لبرايتون في ديسمبر 2021، ولعب معارًا لفريق بيرشكوت البلجيكي بين أغسطس 2021 ويناير 2022.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" فقد شارك كايسيدو مع برايتون في 53 مباراة سجل فيها هدفًا وصنع 3.

لافيا يفضل تشيلسي على ليفربول

وجه النجم البلجيكي روميو لافيا، لاعب وسط فريق ساوثهامبتون، صدمة جديدة إلى ليفربول، مفضلًا الانتقال إلى تشيلسي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وكان فريق ليفربول مهتمًا بضم روميو لافيا، ولا يزال مصرًا على إحضار اللاعب إلى قلعة أنفيلد، قبل أن يدخل تشيلسي في سباق الصفقة.

وبحسب صحيفة "ذا أُثلتيك" البريطانية، فإن لافيا يفضل الانتقال لصفوف تشيلسي بدلا من ليفربول.

وأضافت الصحيفة، أن العلاقات بين تشيلسي وساوثهامبتون جيدة، ولا توجد مشاكل متوقعة بشأن الاتفاق.

ومن المتوقع أن يحسم تشيلسي الصفقة، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، بجانب بعض الإضافات.