أرقام ميسي وهالاند ودي بروين قبل إعلان يويفا غدا عن أفضل لاعب في أوروبا

سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بحاجة، غدا الخميس، إلى استدعاء ذكريات الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، عندما يخوض المنافسة على واحدة من أبرز الجوائز في عالم اللعبة.

ويعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) في حفله السنوي، المقرر في موناكو، عن هوية اللاعب الفائز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا خلال الموسم الماضي.

ويتنافس ميسي على الجائزة مع المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند وصانع الألعاب البلجيكي الدولي كيفن دي بروين لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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أرقام ليونيل ميسي

رغم رحيله عن أوروبا، بالانتقال إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي في يوليو الماضي، يحظى ميسي بفرصة جيدة للغاية في الفوز بالجائزة للمرة الثالثة في مسيرته.

وسبق له أن أحرز الجائزة في موسم 2010-2011 و2014-2015 عندما كان لاعبا في صفوف برشلونة.

وإذا أحرز ميسي الجائزة غدا، سيعادل بهذا إنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو، الوحيد الذي توج بهذه الجائزة 3 مرات.

ويدخل ميسي المنافسة على الجائزة عبر إنجازه التاريخي، لقب كأس العالم الذي حصده للمرة الأولى في مسيرته.

وكان لقب المونديال بمثابة جوهرة التاج في مسيرة ميسي الحافلة بالألقاب والإنجازات مع برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني.

وكان ميسي توج في الموسم الماضي بلقب الدوري الفرنسي مع سان جيرمان، لكنه وقع على مشوار باهت محليا وفي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، يصعب معه أن يمنح جائزة أفضل لاعب في أوروبا في ظل وجود أكثر من منافس قوي على اللقب.

ولهذا، يبرز لقب المونديال كسلاح أساسي بيد ميسي في هذه المنافسة الشرسة على جائزة يويفا، خاصة أنه سجل في الطريق لمنصة التتويج 7 أهداف، كان بها ثاني الهدافين، كما حصد جائزة أفضل لاعب.

أرقام هالاند ودي بروين

وفي المقابل، حقق كل من هالاند ودي بروين لاعبي مانشستر سيتي إنجازا تاريخيا في الموسم الماضي يجعلهما ينافسان ميسي بقوة على الجائزة.

وانتقل هالاند قبل بداية الموسم الماضي إلى مانشستر سيتي، قادما من بوروسيا دورتموند، وأصبح اللاعب بمثابة أيقونة جديدة في الفريق والدوري الإنجليزي، محققا العديد من الأرقام القياسية؛ منها تسجيل 36 هدفا في موسم واحد في البريميرليج.

كما تصدر قائمة هدافي دوري الأبطال في الموسم الماضي برصيد 12 هدفا، بفارق 4 أهداف عن المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول صاحب المركز الثاني بالقائمة.

كذلك، أصبح هالاند "23 عاما" أصغر وأسرع لاعب يصل لحاجز 35 هدفا في تاريخ مشاركاته بدوري الأبطال.

وخاض دي بروين موسمه الثامن مع مانشستر سيتي، وتوج بالثلاثية التاريخية، وأنهى مشاركته مع الفريق في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي متصدرا قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 16 تمريرة حاسمة.

وهذه المرة الثالثة التي يتصدر بها دي بروين هذه القائمة في المواسم ال8، كما تصدر القائمة نفسها على مستوى دوري الأبطال بصناعة 7 أهداف.

موعد حفل يويفا والقنوات الناقلة

موعد حفل جوائز الأفضل في أوروبا هو يوم الخميس 31 أغسطس 2023 في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية

ويقام هذا العام في قاعة المؤتمرات جريمالدي في موناكو.

تذاع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على قناة بي إن سبورتس، كما تذاع أيضًا جميع الفعاليات الخاصة ب يويفا، وعلى رأسها حفل جوائز الأفضل.