بروتوكول تعاون بين اتحاد المستثمرين ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

وقع المركز الوطنى للتعليم المزدوج التكنولوجى، بالاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بروتوكول تعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمكتب التنفيذي، ورؤساء الجمعيات.

تم توقيع البروتوكول بين الدكتور صبحي نصر، عضو مجلس إدارة، وأمين صندوق اتحاد المستثمرين، رئيس المركزالوطنى للتعليم المزدوج التكنولوجى، التابع للاتحاد، واللواء خالد أبومندور، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.

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أهداف البروتوكول

يستهدف البروتوكول، إعداد عمالة فنية ماهرة، وعلى درجة عالية من التميز، مما يساعدهم على إيجاد فرصة عمل، أو إنشاء مشروعهم الخاص، فور تخرجهم.



مصلحة الكفاية الإنتاجية

وتتبع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وزارة التجارة والصناعة، وتهتم بأمور التلمذة الصناعية، والتدريب المهني للعمالة الفنية، في مراكز فنية متخصصة تابعة لها.

وأكد الدكتور صبحي نصر، أن العامل المصري، جوهر التنمية والبناء، وأن التنمية البشرية، تأتي قبل التنمية الصناعية، مقدمًا الشكر للمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، ومؤكدًا كذلك أن المركزالوطنى للتعليم المزدوج التكنولوجى، يستهدف تنمية الموارد البشرية، وإدارة العملية الإنتاجية في المؤسسات الصناعية، وإحداث التوأمة بين الطالب والماكينة، بالتعليم المزدوج، وهو الأمر الذي يميزه عن التعليم الفني العادي،بكورساته النظرية، فهدفنا في الأساس، إيجاد عمالة فنية مدربة للمصانع، وتقليل طوابير الخريجين، بمعني أننا نسهم في حل مشكلتين، معًا في نفس الوقت، مشكلة البطالة، ومشكلة العمالة الماهرة، كما ننشئ وحدات إقليمية، من أجل التوظيف، وتكون الأولوية في التعيين في المنشأة، للمتدربين فيها، كما نمنع بذلك التسرب من التعليم.

من جانبه، نقل اللواء خالد أبو مندور، تحيات المهندس وزير التجارة والصناعة ، شاكرًا اتحاد المستثمرين، علي الدعوة، ومشيرًا أن مصلحة الكفاية الإنتاجية مستمرة منذ عام ٥٤ من خلال ٤٤ مركز تدريب علي مستوي الجمهورية، ومعاهد إعداد المدربين، بنظام التدريب التطبيقي ٧٠ ٪؜ عملي

٣٠٪؜ نظري وهذا هو ( النظامي )

أما ( غير النظامي ) فيتم من خلال الدورات البسيطة، داخل المصانع، كما أن هناك إدارةَ تتبع للخريجين، بهدف تنمية القدرات ، ومحاولة إيجاد فرص عمل، ونظام التدريب التطبيقي، ومَنْ يصلح للعمل، يتم تعيينه، فضلًا عن الدورات التدريبية، لرفع مهارات العمال، من خلال المحطات التدريبية، داخل المصنع.

وقال الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، إن الكفاية الإنتاجية، صاحبةُ فضل علي الصناعة، وأن حُب الوطن في هذا الإطار، يكون بتلبية احتياجات المصانع من العمالة الماهرة، خاصةً مع تفشي ظاهرة عدم إتقان العمل، والمهم تفعيل البروتوكول، وإجراء تعديلات مستمرة عليه، وسيتم إخطار جمعيات المستثمرين، بهذا البروتوكول، لتحقيق أكبر استفادة منه.



وأكد علي حمزة، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أمها فرصة طيبة، وجمعيات المستثمرين جاهزة لذلك، والمصانع في أمس الحاجة للتدريب.

وأشار المهندس عبدالله الغزالي، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن الكفاية الإنتاجية، صاحبة عطاء كبير، تسير سويًا مع التعليم المزدوج، وكثيرون لا يعلمون أنها تمنح دبلوم ثانوي صناعي معتمد.

وأكد المهندس محمود الشندويلي، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن الصعيد تنقصه المعلومة، وهناك ضرورة لتطبيق اللامركزية، والمطلوب التطبيق العملي الصحيح في الأقاليم، فالعمالة الفنية، عصب الصناعة في كل زمان.

شهد فعاليات توقيع البروتوكول، الدكتور سمير عارف، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، وسحر أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، بمصلحة الكفاية الانتاجية، والدكتور مجدي شرارة، الأمين العام لجمعية المستثمرين الصناعيين، رئيس الوحدة الإقليمية للتعليم من أجل التوظيف، بالعاشر من رمضان، محمود الفوطي، عضو اللجنة التنفيذية باتحاد المستثمرين، رئيس الوحدة الإقليمية للتعليم من أجل التوظيف بالمحلة الكبرى، واللواء حسام الشهاوي، مدير عام الاتحاد.