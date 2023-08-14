بروتوكول بين اتحاد المستثمرين ومصلحة الضرائب لتحسين المناخ الضريبي

وقع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، خلال مؤتمر " المنظومة الضريبية بين الواقع والمأمول، ودورها في نمو الاستثمار".

وأكد الدكتور محرم هلال رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، خلال المؤتمر على أن المرحلة القادمة، تحتاج منا إلى شحذ الهمم، وتضافر الجهود، والتعاون فيما بيننا، حتى نستطيع تحقيق المزيد من التقدم، لافتًا أن ما حدث على أرض مصر من إنجازات على مدى السنوات العشر الأخيرة، هو معجزة بكل المقاييس، وما يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، شئ مبهر، فلقد تغيرت مصر للأفضل، مطالبًا جميع المستثمرين المحليين والأجانب بالاستثمار في مصر.

وأضاف هلال أن الدولة لم تتخلف عن سداد قرض واحد، أو التزام دولاري واحد على الإطلاق، وأنها تمتلك خطة مستقبلية متميزة، من أجل جذب المستثمرين بصورة أكبر، مشيدا بما قدمه الاتحاد من خدمات تنموية واستثمارية، خلال الفترة الماضية، مطالبًا بالمزيد من الإيجابية والمشاركة الفعالة، في المرحلة المقبلة، والعمل بروح الفريق الواحد.

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وتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة سيادته، موضحًا أن الرئيس السيسي قد أصدر ٢٢ قرارًا تُلبي معظم مطالب المستثمرين، لدفع عجلة الاستثمار، مشيرًا أن سيادة الرئيس يتابع تنفيذ هذه القرارات عن كثب، كما تقدم بالشكر للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يبذل كل الجهد ، ويترجم قرارات رئيس الجمهورية، لترى النور على أرض الواقع.



كما توجه الدكتور محرم هلال بالشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلًا إنه رجل لا يتأخر عن حل مشاكل المستثمرين، وأنه يدعو ويشجع ويسعد بعقد هذه اللقاءات، للوقوف علي المشاكل التي تواجه المستثمرين، والعمل على حلها في أسرع وقت، مضيفا أنه يجب علينا جميعا بث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري، والعمل بروح الفريق الواحد وإيثار الوطن عما سواه، والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة.



وأكد هلال أن الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، هو بالفعل مثال للكفائة والشفافية والعلم والإنجاز ، موجهًا الشكر لكل من د. سيد صقر، والأستاذة رشا عبد العال، نواب رئيس المصلحة، الذين يبذلون كل الجهد لحل كافة المشكلات.



ومن جانبه قال الدكتور، فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حديث الساعة الآن هو كيف نجذب الاستثمارات إلى مصر خلال الفترة القادمة، ومن أهم ما يهتم به المستثمر، هو التعرف على التشريعات الضريبية والإعفاءات التي يتم منحها داخل الدولة المراد الاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تنتهج حاليا منهجًا علميًا حديثًا عند وضع أي تشريع ضريبي، وذلك من خلال النظر إلى ضرورة أن يكون التشريع جاذبًا للاستثمار، وعدم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية.

وأشار الضباعني، أن من أهم الإنجازات المتحققة، تطوير مصلحة الضرائب المصرية تطويرًاشاملًا وميكنتها على أحدث نظم الميكنة، لافتًا إلى أن تطوير مصلحة الضرائب المصرية، بدأ بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، مرورًا بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، موضحًا أن هذه المشروعات ساهمت في التيسير على الممول، وتوفير الوقت والجهد عليه، حيث أصبح من مقر عمله أو منزله، وفي أي وقت، يستطيع التعامل مع المنظومة الضريبية، بدلًا من التوجه إلى مأموريات المصلحة، مضيفًا أنها ساهمت في جعل التنافس، تنافسًا مشروعًا، مؤكدًا أن المستثمر ليس دافعًا للضريبة فقط، ولكنه يقوم بقيادة قاطرة الاستثمار في مصر.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى الدور الذي تقوم به المكاتب الأمامية، التي تم توفيرها في المراكز الضريبية والمأموريات المدمجة، موضحًا أن العاملين بهذه المكاتب، تم تدريبهم على مستوى عالٍ من الدقة والتخصص والتعامل باحترافية مع الجمهور من الممولين.



وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: لولا الممولون والمستثمرون ما كانت مصلحة الضرائب المصرية، فأنتم شركاء نجاح ، ونحن كمصلحة ضرائب، مصلحة خدمية هدفها التيسير والتسهيل على المستثمرين حتى يتفرغوا للاستثمار وممارسة أنشطتهم، مؤكدًا أن تحقيق المصلحة، للحصيلة الضريبية كان بفضل ميكنة الإجراءات وإخلاص العاملين بالمصلحة، مضيفًا أن المصلحة تنظر بعين الاعتبار إلى الحصيلة الضريبية، وبعين ثانية إلى الممول، مؤكدًا أنه إذا تم النظر فقط إلى الحصيلة الضريبية، لن تتحقق العدالة الضريبية.



وأكد الضباعني أنه لا نية مطلقًا للقيام بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، موضحًا أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون يضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة القانون، مشيرًا إلى أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.



وقال الدكتور فايز الضباعني: إن توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد المستثمرين، سيتم على إثره تشكيل لجنة مشتركة من مصلحة الضرائب المصرية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، لمناقشة جميع المشاكل والاقتراحات والحلول المقدمة من كلا الجانبين لتحسين المناخ الضريبي، والوصول إلى التطوير المرتقب والمنشود، ووسوف تقوم اللجنة بالتنسيق مع المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب فيما يخص المقترحات والمشاكل التي ترد إليها، لإحالتها إلى جهات الاختصاص، كما قام الضباعني بنقل تحيات وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إلى الحضور الكرام بالمؤتمر.



شهد فعاليات المؤتمر، الدكتور أسامة حفيلة، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، والدكتور صبحي نصر، عضو مجلس الإدارة، رئيس المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي، والدكتور سمير عارف، وعلي حمزة، والمهندس محمود الشندويلي، والمهندس عبد الله الغزالي، والمهندس سامي سليمان، وعبير عصام، أعضاء مجلس الإدارة، واللواء حسام الشهاوي، مدير عام الاتحاد، ومها حسن، ومحمود الفوطي، وأحمد راشد علام، أعضاء المكتب التنفيذي، وإيهاب رأفت، المستشار الضريبي للاتحاد، ومن جانب مصلحة الضرائب المصرية، الدكتور السيد محمود صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور إبراهيم عبد الحليم، رئيس قطاع البحوث الضريبية، والدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، والدكتور معوض خليل، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعاطف حمدي رئيس مأمورية ضرائب الشركات المساهمة، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.

وخلال المؤتمر تمت مناقشة العديد من الموضوعات المهمة، منها مدى خضوع تكلفة الاستثمار العقاري، التي تم تنفيذها ذاتيًا لضريبة القيمة المضافة، ومدى خضوع الأصول المهداة للشركات للضريبة على القيمة المضافة، وخضوع المنشآت الفردية والشركات المهنية لأحكام قانون ( 152) لسنة 2020، ومدى خضوع إيرادات المصانع لضريبة القيمة المضافة من عدمه، والمطالبة بإعادة جدولة المديونيات والمتأخرات الضريبية على المستثمرين المتعثرين خاصة النشاط السياحي.