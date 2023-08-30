محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية ميت القايد (صور)

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مكافأة رئيس الوحدة المحلية لقرية " ميت القايد " بمركز ومدينة العياط فوزية سيد علي.

محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية ميت القايد

وقرر المحافظ منحها مكافأة مالية تعادل شهر من راتبها وذلك للتفاني في العمل والقيام بالمهام المكلفه بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية وكفاءة شبكه الإنارة ومراجعة حركة السيارات والمعدات بالحملة الميكانيكية وأعمال الإصلاح والصيانة إلى جانب موقف الوحدة من حالات مخالفات البناء والمتغيرات المكانية والإشغالات وترشيد استهلاك الكهرباء والإجراءات المتخذة حيال تلك العناصر وسرعه التعامل وحل شكاوي المواطنين، بالاضافه الى متابعه نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي والغاز الطبيعي بالوحدة المحلية والتي بلغت نسبه انجازهم الي ٨٠ %.

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وجاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من جهاز التفتيش والمتابعه بعد إجراء الرصد والمتابعة الميدانية لكافه قطاعات العمل بالوحدة والتأكد من كفاءتها بما يعكس تقديم خدمات لائقه للمواطنين.

محافظ الجيزة



وأكد محافظ الجيزة على أن الهدف من منظومة متابعة الأعمال بالوحدات المحلية هو تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل وخلق جو تنافسى يضمن فى النهاية إثراء خبرات العاملين بالمحليات وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم إلى جانب متابعة مدى إلتزام المسئولين والعاملين بمهام العمل وبحث أوجه القصور بالأداء لسرعة معالجتها لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف الأنحاء.

وتابع اللواء أحمد راشد انه يتم متابعه حاله النظافة بالشوارع بكافه قطاعات المحافظة بشكل يومي واداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.

ابرز الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية بميت القايد



وجاءت ابرز الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية بميت القايد رفع كفاءة وتطوير المدخل الرئيسي لقري المقاطفية ومنشاة أبو العباس وكفر بركات وتشجير طرق مصر اسيوط الزراعي نطاق الوحدة ومداخل القري الطرق الواصله بين القري وتنفيذ إزالة لمخالفات البناء بنسبة ١٠٠ % والسعي نحو تطبيق الجمع السكني للمخلفات بنسبه مرتفعة وكفاءة الانارة بالوحدة مع الالتزام بترشيد الاستهلاك.