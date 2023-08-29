ضبط 12 طن هياكل ومفروم دواجن بمنشأة القناطر

داهمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، ثلاجة مقامة بأحد الحقول الزراعية بمدينة منشأة القناطر تتخذ موقعا لتخزين وفرم هياكل الدواجن ومخلفات مجازر ودهون حيوانية.

جاء ذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 طنا من هياكل دواجن ومفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكذا تم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم ضبط معدات مفارم للغش التجاري وتجهيز مصنعات لحوم.

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يأتي ذلك بناء علي تعليمات سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على منافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن حفاظًا على صحة المواطنين.

التحفظ على عدد 980 حالة إشغال بجنوب الجيزة



وفي هذا السياق شن حي جنوب الجيزة حملة مكبرة شملت شوارع " المجزر الآلي، المنيب، البحر الأعظم، ميدان أم المصريين، ميدان الساحة الشعبية، ميدان الجيزة " والتي تمكنت من التحفظ علي عدد ٩٨٠ حالة إشغال وتعدي للبائعين والمحال التجارية وإيداعها بمخازن الحي.



مصادرة 330 حالة إشغال للكافيهات والمقاهي بالدقي



كما قام حي الدقي بتنفيذ حملة مكبرة شملت شوارع " السودان، امتداد محيى الدين، التحرير، ميدان المساحة، جهينة، الدقى " والتى تمكنت من ضبط ٨ درجات نارية مخالفة، ومصادرة ٣٣٠ حالة إشغال للكافيهات والمقاهي.



وتمكنت حملة من حى العمرانية وبالتنسيق مع شرطة المرافق من رفع الإشغالات وإزالة التعديات بشارع مصرف الكنيسة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

كما أسفرت حملة إشغالات بالقطاعين الشمالي والجنوبي بحي الهرم عن رفع 400 حالة إشغال متنوعة من شوارع العمد’ وترسا والشيخ ونظمي وحسن محمد وعبد اللطيف عبد الفتاح واستوديو مصر والعروبة وعثمان محرم والكونيسة وعثمان أحمد عثمان ومحمود القط، وذلك بمتابعة الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حى الطالبية.

حملات إشغالات

شن حي جنوب الجيزة، حملات إشغالات مكبرة برئاسة المهندس طه عبد الصادق رئيس الحى، معتز مسعود نائب رئيس الحي،حسام سرحان رئيس قطاع الأشغال بالحي.. حيث تتوالى الحملات بنطاق الحى يوميا لإحكام السيطرة وعدم عودة الباعة الجائلين بمحيط ميدان الجيزة وقطاع المنيب رفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط.



كما قام رئيس الحى بمتابعة أعمال تطوير سوق السمك وتنفيذ ورفع مخلفات إزالة المباني الآيلة للسقوط، وتطوير شارع ربيع الجيزى، كما يتم متابعة العمل ليلًا ونهارًا لرفع كفاءة جميع الشوارع بالحى من إنارة وانترلوك وبلدورة.



إزالة 150 حالة إشغال

وشنت الأجهزة التنفيذية بحي الطالبية، حملة إشغالات مكبرة، برئاسة أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتحسين مستوى النظافة واستمرار الجهود اليومية لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات والتعديات من نهر الطريق.

وأسفرت الحملة عن إزالة 150 حالة إشغال متنوعة، وضبط سنتر تعليمي للدروس الخصوصية بدون ترخيص، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وإيداع المضبوطات بمخازن الحي.

ورفع مسئولو حي الطالبية بمحافظة الجيزة تراكمات أعلى رصيف وأماكن أكشاك هيئة النظافة سابقا بشارع نادي الطالبية من شارع الهرم، وبشارع كساب من شارع مدرسة نصر الدين على سور مدرسة الشهيد محمد جمال، بالإضافة إلى رفع المخلفات بشارع مدرسة الصنايع من شارع أحمد لطفي السيد وسور كلية التربية الرياضية بشارع فيصل ورفع كفاءة النظافة، وذلك بمتابعة من عبد الله عبدالعظيم رئيس حى العمرانية، وكافة الإدارات المعنية.