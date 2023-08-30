نصائح مهمة لتجنب إصابة كبار السن بمرض الاكتئاب

كشفت دراسة طبية حديثة أن كبار السن أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب، وقد يكون من الصعب أحيانًا اكتشاف الاكتئاب لدى كبار السن.

الاكتئاب لدى كبار السن

وقالت الدراسة إنه على الرغم من أن بعض كبار السن قد يفترضون أن الحزن أو الاكتئاب هو مجرد جزء من التقدم في السن، إلا أن الشعور بالكآبة باستمرار لعدة أسابيع أو أشهر أو لفترة أطول ليس جزءً طبيعيًا من الشيخوخة، إلا إنها حالة طبية حقيقية يمكن التحكم فيها بحسب موقع Everyday health

كبار السن

أوضحت الدراسة أنه تم تشخيص ما يقرب من 15% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بالاكتئاب، وفقًا لتصنيفات الصحة الأمريكية فيما تفاقمت معدلات الاكتئاب بين كبار السن بشكل ملحوظ خلال ذروة جائحة كوفيد-19 بسبب عوامل مثل العزلة الاجتماعية، وفقا لدراسة نشرت في مجلة Health Policy.

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وتابعت أنه لسوء الحظ، فإن العديد من كبار السن لا يحصلون على مساعدة لعلاج أعراضهم كما أن أحد الأسباب هو أن الاكتئاب لدى كبار السن لم يحظ بالإهتمام الذي يستحقه، وعلى الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بالاكتئاب وتأثيره بين كبار السن، إلا أن المعرفة حول كيفية معالجة المشكلة محدودة.

عزلة كبار السن تسبب الاكتئاب

هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تجعل الاكتئاب لا يلاحظه كبار السن أنفسهم والأشخاص الأقرب إليهم،وقد يفترضون أن مشاعرهم طبيعية أو أن لديهم سببًا وجيهًا للشعور بالإحباط.

ومن الممكن أن يكونوا معزولين، الأمر الذي قد يؤدي في حد ذاته إلى الاكتئاب، إذا كان أحد كبار السن يعيش بمفرده، فقد لا يكون هناك أحد حوله ليلاحظ محنته.

أكدت الدراسة أن كبار السن لا يدركون أن بعض الأعراض الجسدية التي يعانون منها قد تكون علامات على الاكتئاب، وقد يترددون في التحدث عن مشاعرهم أو طلب المساعدة.

الاكتئاب لدى كبار السن

الاكتئاب لدى كبار السن يكون مختلفًا عن الشباب وبالتالي يصعب اكتشافه لدى شخص كبير السن مقارنة بشخص أصغر سنًا، نظرًا لاختلاف أنشطته اليومية.

كما أن العزلة الاجتماعية هي سبب شائع وعلامة للاكتئاب بين كبار السن، وغالبًا ما يبدأ هذا المرض ناجم عن الافتقار إلى المشاركة الاجتماعية والمشاركة الهادفة مع الآخرين بشكل منتظم

قد يظهر الاكتئاب جسديًا أيضًا، حيث تقل الشهية، وقد يرغبون في النوم أكثر، وليس لديهم الحافز و"قد لا يشعرون بالحزن أو الكآبة، ولكن قد يظهر ذلك على أنهم أقل نشاطًا

كبار السن

طرق تجنب الإصابة بالاكتئاب لدى كبار السن

يمكن لكبار السن تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، وفقًا للمعهد الوطني للشيخوخة، عن طريق:

1-محاولة الحفاظ على النشاط البدني

2-الحفاظ على نظام غذائي صحي، مما قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض أخرى قد تؤدي إلى الإعاقة أو الاكتئاب

3-النوم من مدة 7 إلى 9 ساعات يوميا

4-تجنب العزلة والبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة

5- القيام بالأنشطة التي تجعلهم سعداء

6- إخبار العائلة أو الأصدقاء أو مقدم الرعاية الصحية إذا ظهرت عليهم أعراض الاكتئاب.