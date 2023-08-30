الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

توفير 33 ألف فرصة عمل للشباب في الجيزة

محافظة الجيزة؛فيتو
محافظة الجيزة؛فيتو

كشف مصدر مطلع بمحافظة الجيزة أن المحافظة  نجحت فى توفير نحو 33 ألف فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، وذلك منذ انطلاق مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

 

تنفيذ 5547 مشروعًا

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد تنفيذ 5547 مشروعًا، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.

Advertisements

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن المبادرة تأتى تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر لرفع مستوى دخول المواطنين والحد من البطالة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح، أنه تم توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة ببدء مزاولة الأنشطة الخاصة بهم، حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة لأصحابها نحو مليار و660 مليون جنيه حتى الأن وذلك بالتعاون مع البنوك المشاركة بالمبادرة.

وفيما يتعلق بدعم المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها أوضح المحافظ، أن استفادة المرأة من مشروعات المبادرة بلغت نسبة 25% من إجمالي المشروعات التى تم تنفيذها، مؤكدًا على أن المحافظة تولى إهتمامًا كبيرًا بتوفير الدعم اللازم لتمكين السيدات من الراغبين فى إقامة المشروعات الخاصة بهم من تنفيذها على أرض الواقع.

ووجه محافظ الجيزة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بتقديم كل سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم، وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة، من خلال المقرات الخاصة بمبادرة "مشروعك" وتوفير التدريب الفني والإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم، للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك، لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، مؤكدًا أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات.

أحمد فهمي وصلاح عبد الله من كواليس مسلسل سفاح الجيزة

9 مواد تجيز للمواطنين استرداد أحراز القضايا وفقًا للقانون

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الجيزة المشروع القومي للتنمية المجتمعية حياة كريم رؤية مصر 2030 محافظ الجيزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

أحمد فهمي وصلاح عبد الله من كواليس مسلسل سفاح الجيزة

9 مواد تجيز للمواطنين استرداد أحراز القضايا وفقًا للقانون

أخبار الفن اليوم: طلاق علياء بسيوني وأحمد سعد.. ونجوم أولاد حريم كريم يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم

أهلي جدة يزاحم الاتحاد على صدارة الدوري السعودي بثنائية أمام الطائي

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

أخبار مصر: انقلاب عسكري بالجابون، مصري يعوض غياب صلاح بجائزة الافضل، موت مفاجئ يدمي ملك الأردن، انفراج أزمة سوزا مع الأهلي

أول فيديو للحظة إعلان الانقلاب العسكري في الجابون

تحطيم زجاج و22 غرزة طبية، تفاصيل خناقة الشوارع بين جونيور أجايي ومسؤولى سموحة

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

انقلاب الجابون، غلق الحدود وحل مؤسسات الدولة بعد استيلاء الجيش على السلطة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

السيد بدير، أبو الشهيدين الأول اغتاله الموساد والثاني استشهد فغنت له شريفة فاضل "أنا أُم البطل"

Advertisements

منوعات

المزيد

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية