الأربعاء 30 أغسطس 2023
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سياسة

مع قرب العام الدراسي، مطالب بتنظيم معارض بيع الملابس والأدواب بأسعار مخفضة

ارتفاع أسعار الأدوات
ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بشكل كبير،فيتو

مع قرب العام الدراسي الجديد 2023/2024، وفي ظل ارتفاع الأسعار الخاص بالأدوات المدرسية، طالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، الحكومة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، إلى ضرورة تنظيم معارض بيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة للطلاب.

 

ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية

 

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مغالاة في أسعار الأدوات المدرسية بشكل يؤثر على قدرات العديد من الأسر المصرية، وهو ما يحتاج لوجود معارض تقدم أسعار تنافسية للمواطنين، لتمكنهم من الوفاء باحتياجات أبنائهم مع قدوم العام الدراسي الجديد.

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المعارض تساهم في الحد من ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية 

 

وأوضحت فاطمة سليم، أن المعارض التي نظمتها الدولة في السنوات الماضية، نجحت نسبيًا في امتصاص جزء من أزمة ارتفاع الأسعار، لاسيما وأن وجود أكثر من عارض يؤدي لوجود تنافس في الأسعار بما يصب في صالح المواطنين.

تخفيف الأعباء على المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية 

 

على جانب آخر دعت النائبة، المدارس إلى عدم المغالاة في المطالب من أولياء الأمور، فيما يتعلق بالمستلزمات المدرسية أو المعروف بالـ"سابلايز"، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

 

وكشف بركات صفا عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية، السبب وراء الارتفاع الكبير في أسعار الكتب الخارجية.

ارتفاع أسعار الورق

وأكد أن أسعار الورق ارتفعت من 15 ألف إلى 40 ألف جنيه للطن.

ولفت إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار انعكس أيضا على تحرك أسعار الخامات وخاصة الورق وهو ما أدى إلى تحريك أسعار الكتب الخارجية.

وتصدرت أسعار الكتب الخارجية مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها المدونون والنشطاء الشغل الشاغل لهم وأمر لا يمكن السكوت عنه ولا التساهل معه.

وأجرت "فيتو" جولة ميدانية بشارع الفجالة أحد أشهر الأماكن لتجارة الكتب والذي يقصده أولياء الأمور لشراء مستلزمات أبنائهم المدرسية.


شارع الفجالة برمسيس في ذلك التوقيت يبدو أنه الآن تحديدًا أصبح أكثر الأماكن ازدحامًا لن تستطيع أن تمر بقدميك الناس يتكدسون بداخل المكاتب، القليل يشترون والكثير يدخلون في جدال مع الباعة.

قال أحد الباعة: أسعار الكتب الخارجية هذا العام زادت بنسبة 40٪ ولم تعد في متناول أولياء الأمور والذين بدأوا البحث عن الكتب المستعملة باعتبارها الأقل تكلفة وتتناسب مع ظروفهم المادية.

وأضاف: "أنا عندي كتاب علمي علوم تانية ثانوى نسخة السنة إللي فاتت كان بيتباع بـ 45 جنيه دلوقتي ببيعه بـ 145 جنيه يعني زاد الضعف".

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وتابع: "في وحدة ست اشترت مني كتب ثانوية عامة بـ 2180 يعني لو عندها ولدين تاني بيدرسوا في أي مرحلة كانت أكيد هيكون المبلغ كبير عشان كدا الأسعار دي متناسبش ظروف الناس فحرام اللي بيحصل".

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العام الدراسي العام الدراسي الجديد الأدوات المدرسية مجلس النواب اسعار الادوات المدرسية

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