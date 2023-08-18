أسعار الأدوات المدرسية قبل بدء الدراسة، الشنط تصل لـ270 جنيها، ودستة الكشاكيل بـ70 (فيديو وصور)

لم يتبق إلا أسابيع قليلة على دخول موسم المدارس ولعل ما يشغل الأسر المصرية الآن خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد هي أسعار أدوات المدارس قبل بدء العام الدراسي 2023-2024 وتسهيلا على المواطنين قامت "فيتو" بجولة ميدانية في ثلاث مناطق مختلفة هي الأشهر لبيع الأدوات المدرسية وعرض متوسط الأسعار فيها

سوق العتبة

البداية كانت من سوق العتبة والذي يعد من أشهر الأماكن التي يتوافد عليها المواطنون قبل بداية العام الدراسي لشراء مستلزماتهم من هناك فأسعار الشنط هناك علي حسب قول أحد الباعة الجائلين تبدأ من 250 جنيها لـ270 جنيها للمنتجات المحلية حسب الحجم والمقاسات بينما المستوردة تبدأ من 500 جنيه لـ480 جنيها أيضا بحسب الحجم والمقاس



وعند بائع آخر تبدأ أسعار الشنط من 350 جنيها و270 جنيها و200 كحد أدنى للمستورد "على حسب الحجم والمقاس" بينما تبدأ أسعار محلي الصنع من 170 جنيها إلى 150 على "حسب الحجم والمقاس" بينما شنط الأطفال "كي جي تو" تبدأ من 75 إلى 50 جنيها.



بينما قال بائع آخر إن الأسعار لدية تبدأ من 140 لـ170 وتصل إلى 200 جنيه للشنطة الواحدة علي حسب الحجم والمقاس أما شنط الأطفال فتبدأ من 85 جنيها وتصل لـ100جنيه هذا بالنسبة للمحلي أما المستورد فالأسعار تبدأ من 300 لـ450 وتصل إلى 500 جنيه.



الكراريس والأقلام

في الأزبكية والتي تشتهر بكونها المرفد الثاني الذي يتوافد عليه الناس لشراء مستلزماتهم المدرسية فأسعار الكراريس والأقلام بدأت متوسطة ومتشابهة فكشكول 60 ورقة يتراوح سعرة من 7.5 إلى 10 جنيهات على حسب خامة وجودة الورقة

دستة الكشاكيل 60 ورقة تبدأ من 60 إلى 70 جنيها

الكشكول السلك الـ100 ورقة يتراوح سعره من 18 إلى 25 جنيها

باكو كراسات (20 كراسة) 28 ورقة بـ60 جنيها

كشكول 80 ورقة بـ15 جنيها



كشكول 240 ورقة بـ55 جنيها أما بالنسبة للأقلام فبحسب قول أحد أصحاب المكتبات فإن أغلب الأقلام تنتج محليا حيث يغطي المحلي بالسوق المصري من الأقلام قرابة الـ80٪ وأسعارها كما الآتي

دستة أقلام جاف تتراوح من 20 إلى 25 جنيها

دستة الأقلام الرصاص تتراوح من 12 إلى 20 جنيها

دستة ألوان خشب تتراوح من 12 إلى 25 جنيها

مقلمة "قماش" من 30 إلى 60 جنيها على حسب الخامة والجودة

الأدوات الصغير (ممحاة وبراية" تتراوح من ثلاث جنيهات إلى 10 جنيهات أيضا على حسب الجودة والصناعة

أما الأدوات الهندسية فقد بلغ متوسطها حوالي 15 جنيها

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الأدوات المدرسية بالفجالة

تعتبر منطقة الفجالة برمسيس من أشهر الأماكن التي يقصدها الناس في مواسم المدارس لشراء مستلزماتهم المدرسية نظرًا لكثرة مكاتبها وبائعيها والذين ينشطون في ذلك الوقت تحديدًا لعرض بضائعهم وأيضا الأسعار هناك بدأت علي وتيرة واحدة بالنسبة والأسعار كالآتي:

دستة أقلام جاف (20 قلما) تبدأ من 25 لـ40 جنيها علي حسب الصنع والجودة

دستة أقلام رصاص (20 قلما) تبدأ من 15 لـ20 جنيها

علبة ألوان صغيرة خشب 7.5جنيها والكبيرة بـ20 جنيها

قلم "كريكتور" 25 جنيها

قلم"كريكتور" ألوان 20 جنيها

قلم فرنساوي 10 جنيهات

قلم ألوان 15 جنيها



أما بالنسبة للأدوات الصغيرة(ممحاة وبراية" فبدأت من 7.5جنيها

ومجموعة أدوات هندسية وصلت لـ35 جنيها

أما بالنسبة لزمزميات المياه فبدأت من 25 لـ30 ووصلت إلى 35 جنيها على حسب الجودة والصناعة

أما الانش بوكس فبدأ من 35 لـ40 و60 جنيها

أما الكراسات فأسعارها كالآتي

كراسة(40 ورقة) 7.5 جنيه

كراسة(60) ورقة 10جنيهات

كراسة (100) ورقة 20 جنيها

كراسة (80) ورقة 22 جنيها

دسة (10 كشاكيل) فئة 50 ورقة 55 جنيها

كشكول"مانيا" سلك(100 ورقة)75 جنيها

كشكول"مانيا" سلك (80 ورقة ) 40 جنيها

كشكول "مانيا" سلك (60 ورقة) 35 جنيها



أما بالنسبة للآلات الحاسبة فبدأت من 300 لـ395 ووصلت إلى 400 جنيه

أما بالنسبة للشنطة المدرسية في أسواق الفجالة فبدأت من 140 لـ270 جنيها هذا بالنسبة للمحلي أما بالنسبة للمستورد فبدأت الأسعار من 400 لـ450 ووصلت إلى 500 جنيه على حسب الحجم والمقاس