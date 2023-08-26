السبت 26 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية في دسوق وقلين

إجراء المقابلات مع
إجراء المقابلات مع المتقدمين لوظائف الإدارة المدرسية، فيتو

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، المقابلات الشخصية للمتقدمين على وظائف الإدارة المدرسية (وكيل  مدرسة) لإدارتي دسوق وقلين التعليمية، بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة والتنظيم والإدارة ونقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار الوظائف الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات  التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.

Advertisements

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الوظائف الإشرافية

الأكثر قراءة

جمال شعبان: دواء معجزة للسكر يعالج هبوط عضلة القلب والفشل الكلوي

سبب كارثي يمنع إقالة الجهاز الإداري لفريق الكرة بالزمالك، اعرف التفاصيل

تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2023

سيدة تقطع العضو الذكري لزوجها في بني سويف، ظنت أنه سيتزوج عليها

سيدة تنهي حياة زوجها المسن بالفياجرا، المتهمة: ارتديت ملابس نوم لخداع الأمن

لاعب جديد يرحل عن الأهلي رسميًا خلال ساعات

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن، تعرف على أسعار المعدن الأصفر

Advertisements

منوعات

المزيد

كوب شاي يتسبب في وفاة 9 أشخاص، ما القصة ؟

خطوط بيضاء وملتوية، فرنسا تلجأ لحيلة جديدة لإجبار السائقين على خفض السرعة

فيديو لفتاة مصرية تتغنى بكرم السعودية وأمير من المملكة يدعو لها

مشهد مثير للحظة التهام عنكبوت لزبابة تفوقه في الحجم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الجنيه ينجح في تثبيت سعر الدينار الكويتي على مدار 48 ساعة في البنك المركزي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم

سعر الجنيه مقابل عملات دول بريكس

إزاي ترسل من واتساب فيديوهات عالية الدقة HD

المزيد

انفوجراف

مصاريف 16 كلية بجامعة الملك سلمان الدولية 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: السماحة من أعظم الأخلاق التي حث عليها الإسلام

أمين الفتوى يحذر من السحرة والدجالين: بيستغلوا الأموال وينتهكوا الأعراض

محمد مهنا: الذنوب تظلم القلوب وحلها في المحاسبة والمتابعة

المزيد
الجريدة الرسمية