الإثنين 28 أغسطس 2023
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منوعات

أسعار الأدوات المدرسية بالسلاسل التجارية الكبرى بالشيخ زايد (صور)

الأدوات المدرسية
الأدوات المدرسية بالشيخ زايد، فيتو

الأدوات المدرسية، يبحث العديد من أولياء الأمور عن أفضل الأماكن لشراء الأدوات المدرسية بأفضل الأسعار مع اقتراب دخول المدارس في المناطق المختلفة، والذي دفع عدسة "فيتو" في الذهاب بجولة ميدانية من داخل السلاسل التجارية العملاقة بمدينة الشيخ زايد.

 

أسعار الزمزميات واللانش بوكس

ورصدنا توفر جميع الأدوات التي قد يحتاجه الطالب بـالمحال التجارية الكبرى حيث كان سعر الزمزمية (زجاجة المياه) يبدأ من ٢٢ جنيها على حسب الحجم فالمتوسطة سجلت ٢٥ إلى ٨٥ جنيها بينما كان أكبر حجم بسعر ١١٥ جنيها للزجاجة.

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وبدء سعر "لانش بوكس" من ٢٣ جنيها إلى ١٤٠ جنيها على حسب الحجم وطريقة التقسيم لوضع الطعام، كما وفر أحد المحال عرض يتكون من لانش بوكس وزمزميه بسعر ٥٩ جنيها.

أسعار الأدوات المدرسية بالشيخ زايد

وسجلت أسعار الشنط المدرسية  من ٢٤٩ جنيها وحتي ٤٥٩ جنيها، بينما رصدنا سعر الأدوات المدرسية كالآتي:

وسعر كشكول السلك ١٠٠ ورقه من ٤٥ جنيها إلى ٥٨ جنيها بينما كان ٢٤٠ ورقه بـ ١١٥ جنيها والـ١٥٠ ورقة بـ ٨٠ جنيها بالإضافة إلى الـ١٢٠ ورقة بـ ٦٥ جنيها.

وسجل سعر الـ٣ كشاكيل من العادية ١٠٠ ورقه بـ ٤٨ جنيها والـ ٦٠ ورقه بـ ١١ جنيها
بينما كان سعر الـ ٤٠ ورقة ب ٧.٧٥ جنيه والكشكول الـ٨٠ ورقة بـ ٢٤ جنيها.

وأعلنت السلسلة التجارية الشهيرة عن عرض اخر مكون من ١٠ كشاكيل بعدد ورقات ٦٠ ورقة بسعر ١٠٠ جنيه.

ورصدت "فيتو" كذلك وجود أحذية رياضية للأطفال بسعر ١٨٥ و١٩٩ جنيها.

الشنط المدرسية بالعتبة

قال أحد الباعة بسوق العتبة إن أسعار الشنط  تبدأ من 250 جنيها لـ270 جنيها للمنتجات المحلية حسب الحجم والمقاسات بينما المستوردة تبدأ من 500 جنيه لـ480 جنيها أيضا بحسب الحجم والمقاس.

بينما تبدأ أسعار الشنط محلية الصنع من 170 جنيها إلى 150 على "حسب الحجم والمقاس" بينما شنط الأطفال "كي جي تو" تبدأ من 75 إلى 50 جنيها.

الأدوات المدرسية بالأزبكية

بدأت متوسطة ومتشابهة فكشكول 60 ورقة يتراوح سعرة من 7.5 إلى 10 جنيهات على حسب خامة وجودة الورقة.
دستة الكشاكيل 60 ورقة تبدأ من 60 إلى 70 جنيها. 
الكشكول السلك الـ100 ورقة يتراوح سعره من 18 إلى 25 جنيها. 
باكو كراسات (20 كراسة) 28 ورقة بـ60 جنيها.
كشكول 80 ورقة بـ15 جنيها.

كشكول 240 ورقة بـ55 جنيها أما بالنسبة للأقلام فبحسب قول أحد أصحاب المكتبات فإن أغلب الأقلام تنتج محليا حيث يغطي المحلي بالسوق المصري من الأقلام قرابة الـ80٪  وأسعارها كما الآتي:
دستة أقلام جاف تتراوح من 20 إلى 25 جنيها.
دستة الأقلام الرصاص تتراوح من 12 إلى 20 جنيها.
دستة ألوان خشب تتراوح من 12 إلى 25 جنيها.
مقلمة "قماش" من 30 إلى 60 جنيها على حسب الخامة والجودة.
الأدوات الصغير ممحاة وبراية تتراوح من ثلاث جنيهات إلى 10 جنيهات أيضا على حسب الجودة  والصناعة.
أما الأدوات الهندسية فقد بلغ متوسطها حوالي 15 جنيها.

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