الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 105 جنيهات أعلى سعر لكيلو البوري في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء 30-8-2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

البداية مع أسماك البلطي  في سوق الجملة اليوم الأربعاء، حيث تراوح سعر بلطي حجم متوسط بسعر من 68 إلى 70 جنيهًا، بلطي ممتاز كبير من 71 إلى 77 جنيهًا،  سعر كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 60 جنيهًا،  فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه.

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أما أسعار سمك البوري في سوق العبور اليوم الأربعاء، تراوح سعر كيلو بوري وسط بسعر 58 إلى 70 جنيهًا، كيلو بوري ممتاز كبير من 85 إلى 105 جنيهات.

وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، جمبري طازج صغير من 70 إلى 170 جنيهًا،  جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 300 جنيه.

وتراوح سعر بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا، في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، بياض أملس ممتاز بلدي من 60 إلى 100 جنيه،  شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا.

وعن أسعار الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الأربعاء، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك كشر من 30 إلى 50 جنيهًا، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، كابوريا من 40 إلى 200 جنيه، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجل  سعر وقار من 60 إلى 140 جنيهًا، سمك سابيا من 190 إلى 290 جنيهًا، قراميط من 20 إلى 40 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة سويسي 65 جنيهًا إلى 95 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع السمك الأخرى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، سجل سمك سردين سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 35 إلى 55 جنيهًا، كاليماري من 190 إلى 290 جنيهًا، سبيط بسعر من 190 إلى 290 جنيهًا.

وتراوح سعر قشر بياض من 80 إلى 120 جنيهًا، في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الأربعاء، سمك موسى من 180 إلى 280 جنيهًا، مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا،  مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر قرش من 30 إلى 50 جنيهًا، بربون متوسط الحجم من 45 إلى 65 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا،  قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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