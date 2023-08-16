الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

تعرف على أسعار السمك في سوق الإسماعيلية (فيديو وصور)

سوق السمك بالإسماعيلية،
سوق السمك بالإسماعيلية، فيتو

أجرت "فيتو" قبل قليل جولة في سوق السمك في محافظة الإسماعيلية، وذلك لرصد أسعار الأسماك.

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طرح أنواع مختلفة للأسماك 

ويضم سوق السمك في المحافظة عددا من البائعين الذين يقومون بطرح كافة أنواع الأسماك التي يتم صيدها من المجرى الملاحي لقناة السويس.

أسعار الجمبري والأسماك 

جانب من سوق السمك بالإسماعيلية، فيتو
جانب من سوق السمك بالإسماعيلية، فيتو

وتتراوح أسعار الإسماعيلية حسب نوعها وتبدأ سعار الأسماك من 50 وحتى 150 جنيها فيما تتراوح أسعار الجمبري من 100 جنيه وحتى 280 جنيها حسب النوع وكذا أسعار الكابوريا بأنواعها.  

 

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وكانت قد أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان المانجو في محافظة الإسماعيلية، عن برنامج المهرجان في نسخته الثانية، والذى ينطلق بعد عدة أيام. 

بدء المهرجان 

حيث يبدأ المهرجان في تمام الساعة 5 عصر يوم الجمعة الموافق الـ 18 من شهر أغسطس الجاري لعام 2023 بموكب ترفيهي من أمام مبنى محافظة الإسماعيلية، بشارع محمد علي.  

جانب من سوق السمك بالإسماعيلية، فيتو
جانب من سوق السمك بالإسماعيلية، فيتو
جانب من سوق السمك بالإسماعيلية، فيتو

فقرات استعراضية وغنائية 

تنطلق فعاليات المهرجان بمرور موكب ترفيهي مكون من مشاركين من جميع الفئات الغنائية والاستعراضية والفنون الشعبية ومجموعات الدراجات النارية ومجموعات الدراجات الهوائية ومجموعات الاسكيت والفنانين والمشاهير أتوا جميعا لدعم السياحة المصرية بشكل عام والسياحة في الإسماعيلية بشكل خاص، وينتهي الموكب في تمام الساعة السادسة مساء.  

 

احتفالات المناطق المفتوحة 

و تبدا الاحتفالات الغنائية والاستعراضية في المنطقة المفتوحة للجميع بالتزامن مع فعاليات الملتقى التصديري وتنتهي في تمام الساعة ١٢ صباحًا.

تقام جميع احتفالات المهرجان والكرنفال والمنطقة والموكب ودخول الحدائق مجانًا، عدا الملتقى التصديري يقتصر دخوله على الرعاة والوفود الدبلوماسية والسياسية والتجار والشركات والمجالس التصديرية والمصدرين.  

جانب من سوق السمك بالإسماعيلية، فيتو

كما يوجد منافذ بيع مانجو الي المستهلك النهائي مباشرة في الحدائق المفتوحة بسعر الجملة من جميع المزارع المشاركة في هذا الحدث، ويوجد أيضا في المنطقة المفتوحة جميع الخدمات للجمهور من قوافل طبية ومناطق بيع المأكولات والمشروبات المياه، ودورات مياه في محيط المنطقة المفتوحة. 
 

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