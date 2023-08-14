نزهة في جبال الملح وسوق السمك، شواطئ بورسعيد قبلة آلاف المصطافين في رحلات اليوم الواحد (صور)

أصبحت محافظة بورسعيد قبلة الزائرين من جميع محافظات مصر خلال الرحلات اليوم الواحد وخصوصا أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

رحلات اليوم الواحد ببورسعيد، فيتو

وتشهد محافظة بورسعيد إقبال منقطع النظير من الأتوبيسات من شتى المحافظات وخصوصا يوم الجمعة لتستقبل بورسعيد في اليوم الواحد أكثر من 80 رحلة وأكثر. والرحلة الواحدة قد تتعدى أكثر من أتوبيسين أو ثلاث أتوبيسات وذلك بخلاف العشرات من العائلات الذين يأتون بسياراتهم الخاصة خصوصا يوم الجمعة لزيارة المحافظة الباسلة.

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جبال الملح ببورفؤاد، فيتو

وترصد فيتو خلال الألبوم القادم 20 صورة توضح الأماكن الهامة التي يقصدها المواطنون خلال رحلات اليوم الواحد وخصوصا يوم الجمعة من كل أسبوع.

شاطئ بورسعيد، فيتو



الشواطئ

وشهد شاطئ مدينة بورسعيد، وشاطئ مدينة بورفؤاد على حد السواء كل جمعة من كل أسبوع إقبال الآلاف من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

شاطئ بورسعيد، فيتو

ألعاب مختلفة

ويحرص الآلاف من الأطفال علي السباحة داخل مياه الشواطئ، وكذلك ممارسة الألعاب الشاطئية والمنتشرة بطول الشاطئ مثل: "الراكيت"، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية وركوب الألعاب المائية "البدالات".

معدية بورفؤاد، فيتو

بورفؤاد

وتعتبر مدينة بورفؤاد ذات الطابع الفرنسي والتي تقع على الضفة الثانية من الممر الملاحي لقناة السويس ويتم العبور لها من بورسعيد لبورفؤاد عبر المعديات من أهم المناطق التي تشهد إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى لزيارتها.

المواطنون خلال ركوب المعدية، فيتو

معديات بورسعيد، فيتو

حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية حيث يقوم المواطنون خلال زيارتهم لمدينة بورفؤاد بركوب المعدية، وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية، وزيارة المجمع الإسلامي، ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر، بجانب مشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية.

الرحلات لجبال الملح ببورفؤاد، فيتو

الرحلات لجبال الملح ببورفؤاد، فيتو

جبال الملح

ويحرص أيضا المواطنون أثناء زيارتهم لمدينة بورفؤاد لزيارة لجبال الملح وقضاء وقت ممتع علي الجبال، والتصوير وكأنها جبال ثلج في أوروبا، وذلك بعدما تحولت منطقة الملاحات إلي مزار سياحي في الفترة الأخيرة ، حيث تحتل بورفؤاد المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع لتصبح جبال الملح منافسًا لجبال الجليد.

حديقة فريال، فيتو

حديقة فريال

وتعتبر حديقة فريال الكائنة بحي الشرق ببورسعيد من أهم المناطق التي يقصدها الزائرون ببورسعيد.

وهي حديقة رائعة الجمال والتي يكسو عليها الطابع الأوروبي من ألوان نباتات وشتلات وأشجار، بجانب مجسمات للزينة كعربات خشبية على الطراز الفرنسي والهولندي تمتلئ بالزهور.

حديقة فريال، فيتو

كما تضم الحديقة العديد من الأشجار والنباتات النادرة والتي لازلت موجودة إلى الآن، مما أضفى عليها بعدا تاريخيا فيها أشجار يتراوح أعمارها من 70 سنة إلى 100 سنة مثل شجر الكافور، والحور، والتاكسيديوم، والبوسينا، وغيرها.

حديقة فريال، فيتو

وتعتبر حديقة فريال حديقة تاريخية ببورسعيد، لأن موقعها قد شهد احتفالية افتتاح قناة السويس عام 1869 بحضور ملوك وملكات العالم، والتي تعتبر من أهم الأماكن التاريخية بالمحافظة والمرتبطة بتاريخها،

سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد، فيتو

سوق الأسماك الحضاري

وأيضا يشهد سوق السمك الحضاري ببورسعيد يوم الجمعة من كل أسبوع إقبالًا من الزائرين من عدد من المحافظات، وذلك لتوافر الأسماك المتنوعة بأسعار مناسبة فضلًا عن المستوى الحضاري المتميز للسوق.

سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد، فيتو

حيث يقومون باختيار الأسماك وشرائها من بائعي الأسماك، ثم يتوجهون إلى الأفران الموجودة داخل السوق والتي تقوم بطهي الأسماك على الطريقة البورسعيدية من شوي السمك أو عمله بطريقة السنجاري أو أي طريقة من طرق طهي الأسماك على الطريق البورسعيدية الشهيرة.

سوق الأسماك الحضاري ببورسعيد، فيتو

ساحة مصر ببورسعيد، فيتو



ساحة مصر

وتعتبر منطقة ساحة مصر بنطاق حي الشرق والمواجهة للممر الملاحي لقناة السويس أحدث المشروعات السياحية والتى تمثل نقطة جذب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وخاصة بعد أن اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، والتي ظهرت خلال العديد من الاحتفالات التي شهدتها ساحة مصر.

ساحة مصر ببورسعيد، فيتو

و يتوافد آلاف المواطنين للاستمتاع بالمنطقة والتقاط الصور التذكارية مع تمثال "أم الدنيا" الذي يتوسط الساحة، والتى تمثل واجهة بورسعيد من جهة مدخل قناة السويس،فضلا عن وجود هناك أيضا منطقة مطاعم وكافيتريات ومكان شاسع كبير مخصص لرياضة الإسكيت الشهيرة المنتشرة بشكل كبير جدا ببورسعيد ومعظم محافظات مصر.

الألعاب المائية على شاطئ بورسعيد، فيتو

ساحة مصر ببورسعيد، فيتو

جبال الملح ببورفؤاد، فيتو